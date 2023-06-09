川普成美國首位遭聯邦起訴的前總統　2024選情受衝擊？重點一次看

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目前起訴書的內容並未公布，具體指控的細節仍不清楚，但據川普的律師表示，川普遭到7項罪名的指控，包括間諜罪和阻撓司法調查以及虛假陳述。
川普卸任後，美國司法部對於他涉及違規帶走政府文件展開調查，川普在2022年1月歸還了15箱文件，但是檢方之後仍在川普的海湖莊園中查到13000份文件，包括100多份機密檔案，這也成為川普因不當處理機密文件，遭到檢方起訴的關鍵。
川普會入獄嗎？
目前只是起訴，審判還沒有展開，川普未必會被定罪，就算定罪，也未必會入獄。不過川普這次面臨的指控，像是間諜罪十分嚴重，若被定罪，入獄的可能性很高。
川普還能競選美國總統嗎？
可以。競選美國總統的資格，並不會因為被起訴而影響，即使被定罪，川普依然可以繼續競選。一般認為官司纏身的候選人，較難獲得選民支持，不過川普陣營把官司定調為政治迫害、選舉干預，一再否認自己有不當行為，被起訴對川普的選情而言，似乎很難說會帶來何種影響。
共和黨的反應？
共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）力挺川普，認同川普把官司定調為選舉干預的說法，強調所有深信法治的人都會與川普站在一起，對抗拜登政府的不公正。
而同樣在爭取共和黨提名的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），雖然沒有直接表達支持川普，但也認為美國司法部一直對川普的官司表現出不尋常的熱情，迪尚特還說自己如果當選總統，會向「司法部追究責任」，並致力於消除政治偏見。
如果官司仍在審理階段時，川普已經勝選入主白宮會怎樣？
根據《CNN》引述律師的說法，川普如果勝選，可以動用總統的權力，讓司法部將官司駁回終止。不過由於川普是史上第一位被聯邦起訴的美國總統，上述情況僅屬假設，是否果真如此還不確定。
專家如何預測這官司對選情的影響？
根據《CNN》分析，川普這次被起訴的不當處理政府文件，高度具有政治性，考慮到美國社會現在已經呈現兩極分裂，川普被聯邦起訴將美國推向另一個危險時刻，川普聲稱他是政治迫害的受害者，而川普支持者對這樣的說詞深具熱情，川普被起訴，反而更加鼓舞了他的支持者。
根據《衛報》分析，川普因封口費案遭起訴後，民調反而上升，支持者更在24小時內捐款400萬美金表達支持，再考慮到川普過去就因國會暴動案而面臨潛在的指控，但也沒有對川普造成什麼影響，這一次起訴可能只是另一次重複的循環。
根據《CBS》分析，雖然封口案對川普沒有影響，但是被聯邦起訴是不同等級的事件，可能對他2024年競選產生嚴重影響，喪失爭取共和黨提名的領先地位。