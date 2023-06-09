聲音照相取締「汽機車噪音」　環保署：2年已取締5137件

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環保署表示，目前地方政府還可依據《噪音管制法》第8條規定，公告特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」屬妨害他人生活環境安寧行為。環警監人員如在公告特定時段及地點，發現車輛安裝非經認證排氣管，則可依《噪音管制法》最高可處3萬元罰鍰。目前已有臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、基隆市、新竹縣、新竹市、南投縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣及花蓮縣等12個縣市均已公告。
此外，環保署提到，新北市、臺中市、苗栗縣、雲林縣及嘉義縣等5個縣市，也將「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」公告為妨害安寧行為，違反者一樣可依《噪音管制法》處罰。建議其他地方政府可參考公告，以有效遏止車輛任意變更排氣管製造噪音的行為。
另依據交通部「道路交通管理處罰條例」第43條規定，如發現拆除消音器或以其他方式造成噪音的車輛，也可依違反「道路交通管理處罰條例」規定可處最高3萬6000元罰鍰，於1年內再度違反者，並吊扣其駕駛執照6個月。
而針對聲音照相於風速5米以上不能裁罰，及於3秒內車輛噪音測值需相差≧6 dB限制條件，環保署正進行技術研發，將縮短兩車噪音事件相距為2秒，甚至1秒時間差即可進行判定，有效提升地方環保局稽查處分效能，為保障民眾居住生活品質，維護環境安寧。