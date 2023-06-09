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今日廣場》范揚杰／侯友宜的「姚人多」在哪？

▲國民黨新北市長侯友宜成為2024總統參選人，民調持續低迷。（圖／記者林調遜攝，2023.6.8）
▲國民黨新北市長侯友宜成為2024總統參選人，民調持續低迷。（圖／記者林調遜攝，2023.6.8）

文／范揚杰

范揚杰／卓越大數據民調中心總監

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2024大選已經起跑，據最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度35.4%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲25.5%居次、國民黨總統參選人侯友宜22.6%居末，讓許多期待國民黨能夠翻轉民進黨執政的民眾，憂心不已。但是，身為五星級市長的侯友宜總統候選人，為何民調一直沒有起色？

這樣的民調對侯友宜競選團隊而言，是個非常嚴重的警訊。倘若，侯友宜在三腳督的民調長期落居第三，而呈現「結構化趨勢」，那麼侯友宜很可能就是期待可以翻轉民進黨執政的選民的棄保對象，也可以見得侯友宜的人設「侯侯做代誌」淪為口號，不符社會期待。

演說力就是領導力。例如：前美國總統歐巴馬，就是憑藉大量的選舉演說來創造動能並贏得選舉。蔡英文總統一直被嘲笑是「讀稿機」，但其實蔡英文總統的文膽「姚人多」及其指導的文稿小組將其打造「辣台妹」的人設，以獲得成功。

姚人多這位「文青體」文膽，曾為蔡英文加分不少，蔡英文在2012年曾參選總統落敗，但是當晚她的敗選演講，「你可以哭泣，但不要洩氣。」卻獲得外界一致好評。身為國家領導人，必須與整個民眾選民可以「有效溝通」。不論是為了提供政令、激勵或說服，一個國家級的領導人必須「有效地傳達信息」。假如，侯友宜不善溝通沒有演說力，那就是沒有領導力，又怎麼能夠充份發揮整個團隊並整合組織的競爭力呢？

當務之急，侯友宜必須找到自己的「姚人多」並籌建「姚人多們」，以補強「演說力」讓自己與支持者可以「零距離」，並告訴全台灣人民，侯友宜總統要領導大家走向那裡？侯友宜要怎麼能夠「下架民進黨」？距離投票日還有大半年時間，侯友宜真的要趕快將自己的姚人多找出來，才可以進一步解決問題，甚而與選民能夠心心相通、心有靈犀，最終勝選2024。


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