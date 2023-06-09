被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了

名家論壇》黃至堯／必看：保證面試成功的武林秘笈

▲黃至堯博士今年受文化大學邀請，參加萬人畢業典禮致詞演說。他以一貫幽默風趣的口吻，分析未來職涯趨勢，讓現場畢業生無不專注聆聽。（圖／影響力教育基金會提供）
▲黃至堯博士今年受文化大學邀請，參加萬人畢業典禮致詞演說。他以一貫幽默風趣的口吻，分析未來職涯趨勢，讓現場畢業生無不專注聆聽。（圖／影響力教育基金會提供）

文/黃至堯

轉眼間又來到鳳凰花開的畢業季，很榮幸受邀回到母校陽明山中國文化大學，在畢業典禮跟學弟妹們分享！走進校園的那一刻，彷彿又回到大學時代，不要看我現在像個油膩的大叔，那時候的我長得像金城武，女友是舞蹈系系花，回想起來，最遺憾的是沒有參加畢業典禮……，不過這次倒是圓了我參加畢業典禮的夢想！

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  • 為什麼學校找我來分享？
除了我是2022年文化傑出校友，我負責的影響力教育基金會做了很多的職涯公益教育，幫助年輕人增加職場競爭力。20年來我跑遍世界各地找人才、專家顧問，協助企業解決問題創造效益，被同行稱作是「兩岸最會找人才的人」。現在找到合適的工作實在太難了，實際情況是：

找工作需要的時間遠比你想像的久
投了N多的履歷也沒有什麼回應……
好不容易有了面試，然後也沒有下文……
請記住以上這屬於正常現象！

  • 混亂的巴尼（BANI）時代 vs. 也是機會最多的時代
你們畢業於一個過去所學的知識與經驗，可能明天就會被淘汰的年代（如果你之前沒有好好學習，恭喜你今天開始學習都不嫌晚），這是「個人影響力」爆棚的時代，人類有史以來，個人影響力從來沒有這麼大過，舉例：以前要製作一個節目，要有團隊再加上攝影棚、導播、攝影師、後製剪接、音效……，現在只需要一台手機加上APP你自己就可以完成一個節目！所以這是一個人人都有機會的時代，組織需要人才，但人才卻不一定需要組織！！！

  • 保證找到工作武林秘笈
1.熱情跟天賦將是你未來成功的關鍵因素

了解自己的優勢與熱情所在，多做自我探索，找到自己的熱情，回憶一下什麼是你做了還想再做，似乎比別人都做得好，做完會很開心？這很有可能就是你的熱情及優勢的所在！切記你要做的就是：把優勢發揮到淋漓盡致，跟你的職業目標相結合。

2.履歷－怎麼寫？

履歷不應該只是一份死板的文件，你要把它當成提案企劃書，量身訂製

首先你一定要花時間研究清楚你的目標公司：他的客戶是誰，當前的挑戰是什麼，最讓老闆最睡不著覺的事又是什麼……把“寫履歷”改成“寫提案”，我可以為企業提供什麼價值，當價值大於薪資你就錄取了！ 把自己的優勢能為企業帶來的價值說清楚，最好能透過執行過的案例說清楚講明白，比如：你是 ChatGPT 專家，告訴面試官你可以幫全公司授課，教會大家使用ChatCPT！

3.履歷－發給誰？

如何選擇目標公司？你需要思考的是，哪些公司特別需要你？善用人脈，是人都有人脈，無論是你實習過的老闆及同事，學校的老師，還有已經畢業的學長姐包含你的家人……，請記住，有關係就要用關係，沒有關係就去找關係！踏出校園的第一步人脈一定要用起來
參與基金會就業課程或相關求職活動，比如說影響力講堂、職涯領航員、1對1教練…等，通過各式各樣的求職或公益活動，你有機會可以面對面見到各類職場成功的大咖，他們可能會對你的求職很有幫助！

4.面試－怎麼辦？

練習：角色扮演反覆練習，從來沒有所謂應變反應，下面三題提問，供你好好準備：   
       Q1：給我3個錄取你的理由？ 
       Q2：你對我們公司的理解？ 
       Q3：簡單說明一下我們產品的優勢？

服裝時間：按行業習慣穿著得體；不要準時，要提早10分鐘到，熟悉環境讓自己進入狀況。
過程展現：微笑、自信、清晰表達你的優勢，讓面試官留下“好印象”善用主動聆聽(Active Listening)技巧！
最後結束：感謝的話慢慢說，椅子記得放回原位！

結論

最後我想提醒大家兩件事，商業活動的本質是：人跟交換活動。如果你想賺錢，你要知道賺錢的本質是利他！你能為更多的人創造價值，自然會有更多的錢！追尋夢想除了需要全力以赴，也要有勇氣面對失敗。擁有面對失敗再接再厲的勇氣，你就已經成功了一半，勇於面對任何挑戰！

最後祝大家在求職的路上順利成功，今日你以學校為榮，明日學校以你為榮！ 如果對基金會活動感興趣，請關注FB（https://www.facebook.com/JAEF2017）。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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