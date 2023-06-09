名家論壇》黃至堯／必看：保證面試成功的武林秘笈

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- 為什麼學校找我來分享？
找工作需要的時間遠比你想像的久
投了N多的履歷也沒有什麼回應……
好不容易有了面試，然後也沒有下文……
請記住以上這屬於正常現象！
- 混亂的巴尼（BANI）時代 vs. 也是機會最多的時代
- 保證找到工作武林秘笈
了解自己的優勢與熱情所在，多做自我探索，找到自己的熱情，回憶一下什麼是你做了還想再做，似乎比別人都做得好，做完會很開心？這很有可能就是你的熱情及優勢的所在！切記你要做的就是：把優勢發揮到淋漓盡致，跟你的職業目標相結合。
2.履歷－怎麼寫？
履歷不應該只是一份死板的文件，你要把它當成提案企劃書，量身訂製
首先你一定要花時間研究清楚你的目標公司：他的客戶是誰，當前的挑戰是什麼，最讓老闆最睡不著覺的事又是什麼……把“寫履歷”改成“寫提案”，我可以為企業提供什麼價值，當價值大於薪資你就錄取了！ 把自己的優勢能為企業帶來的價值說清楚，最好能透過執行過的案例說清楚講明白，比如：你是 ChatGPT 專家，告訴面試官你可以幫全公司授課，教會大家使用ChatCPT！
3.履歷－發給誰？
如何選擇目標公司？你需要思考的是，哪些公司特別需要你？善用人脈，是人都有人脈，無論是你實習過的老闆及同事，學校的老師，還有已經畢業的學長姐包含你的家人……，請記住，有關係就要用關係，沒有關係就去找關係！踏出校園的第一步人脈一定要用起來
參與基金會就業課程或相關求職活動，比如說影響力講堂、職涯領航員、1對1教練…等，通過各式各樣的求職或公益活動，你有機會可以面對面見到各類職場成功的大咖，他們可能會對你的求職很有幫助！
4.面試－怎麼辦？
練習：角色扮演反覆練習，從來沒有所謂應變反應，下面三題提問，供你好好準備：
Q1：給我3個錄取你的理由？
Q2：你對我們公司的理解？
Q3：簡單說明一下我們產品的優勢？
服裝時間：按行業習慣穿著得體；不要準時，要提早10分鐘到，熟悉環境讓自己進入狀況。
過程展現：微笑、自信、清晰表達你的優勢，讓面試官留下“好印象”善用主動聆聽(Active Listening)技巧！
最後結束：感謝的話慢慢說，椅子記得放回原位！
結論
最後我想提醒大家兩件事，商業活動的本質是：人跟交換活動。如果你想賺錢，你要知道賺錢的本質是利他！你能為更多的人創造價值，自然會有更多的錢！追尋夢想除了需要全力以赴，也要有勇氣面對失敗。擁有面對失敗再接再厲的勇氣，你就已經成功了一半，勇於面對任何挑戰！
最後祝大家在求職的路上順利成功，今日你以學校為榮，明日學校以你為榮！ 如果對基金會活動感興趣，請關注FB（https://www.facebook.com/JAEF2017）。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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