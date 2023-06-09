名家論壇》黃創夏／尚未啟動就「休克」的侯友宜選情

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民主政治本來就是各有觀點，尊重。
但是，國民黨做掉郭台銘，決定徵召侯友宜才兩、三個星期，毫無「慶祝行情」而是各種滿滿的「病危通告」？這樣的現象，還真是台灣民主選舉史上的史無前例···
說穿了，就是「信心崩潰」！
侯友宜不但沒有因為郭台銘被做掉了而氣勢看漲，在《美麗島電子報》連續兩次民調當中，持續居於「第三」，已經被許多人戲稱是「侯三三」，柯文哲不用做什麼就躍升第二，如今所謂的「非綠整合」，柯文哲已經躍居才是主導者的核心。
此情此景，這些年評估台灣選舉非常精準的日本小笠原教授因此用了一個「政治休克」形容侯友宜的慘況，而侯友宜雖然看似很努力想要突破困局，但展現不出氣勢，連表面功夫都搞得七零八落，例如叫不出中常委的名字、訂便當叫做「老三盒餐」，受訪時口誤稱新竹縣長楊文科「楊科長」而渾然不覺失誤、政策議題不但欠缺主導性、散彈打鳥的炮火四射反而更讓人質疑空洞無物！
此情此景，侯友宜根本無法給「非綠選民」信心可以「下架民進黨」，達不到期待的目標，又沒有魅力，甚至已經有不少不如頭柯文哲、或是侯友宜「知所進退」而重新期待郭台銘的呼聲···
原因就是國民黨那些宮廷政客和侯友宜都高估了自己、錯估了情勢！
很多人都自以為聰明、心機深沉，如果自己無法直取大權，那麼就學習董卓或曹操，找一個庸弱好操控的人拱上檯面，讓他當「獻帝」，想不到機關算盡，他們想要操控的那個人的資質，根本就只是一個「廢帝」！
短短兩周，《美麗島電子報》民調第二次再度顯示侯友宜依然是「小三」，還是被缺乏資源而且欠缺舞台的柯文哲超車。
如果這樣欲振乏力的窘況持續下去，四、五十天之後的國民黨全代會的場景，會不會當朱立倫宣布：提名侯友宜同志···
場內和場外，此起彼落都有人大聲喊著：我反對！
事實上，在7月23日國民黨預定的全代會召開前，侯友宜並沒有正式得到法定的國民黨提名，此時此刻並沒有「換侯」的問題，本來就不是，如何來更換？
可是侯友宜的窘況持續，國民黨的那些「小雞」已經嚇到擔心可能會得「禽流感」慘劇了，會不會要求「廢止徵召」或是鼓譟侯友宜「知所進退，自行了斷」？不得而知！
國民黨和侯友宜最可笑的醜態也因此加劇，他們開始展開滿滿的「阿Q精神」之精神勝利法，例如，侯友宜已經「觸底反彈」了，短短不到10天就反彈「4%」！
依照這樣的邏輯，只要在經過100天，每10天上跳「4%」，等到9月底，侯友宜豈不是可以上揚再加「40%」，超過六成以上，打片天下無敵手？真是笑掉眾人之大牙！
另外，他們開始和許多詐騙犯一樣，開始到處「蹭飯」和「打卡」，拿出和某某人的合照或視同框，就說是已經「整合」，簡直和許多詐騙慣犯一樣拿名人合照招搖撞騙行徑毫無二致···
更何況，以內鬥內行的國民黨傳統，人前手牽手，背後下毒手更是慣例，侯友宜的打卡和蹭飯，不是滿滿阿Q精神，還能是什麼？
說穿了，侯友宜想要喚起「呼群保侯」，他將面對的「真實」只能用慘不忍睹加以形容。
想要號召各路人馬「呼群保侯」，不外乎「動之以情」、「說之以理」、「誘之以利」和「脅迫以威」四種手段，每一個手段，侯友宜都沒救了！
侯友宜從事政治如此多年，和國民黨各路人馬都保持距離以策安全，本來都沒有交情，現在當然無情可動！
侯友宜的論述能力之差勁，路人皆知、對於各種公共領域常識之貧乏，婦孺盡知，什麼都說不出來，哪有「理」可以說服群眾！
至於誘之以利？國民黨早就是破落家戶，沒有「奶水」了，侯友宜目前氣勢持續走弱，「許一個未來」的政治空白支票開出來也不會有人相信，拿什麼來誘國民黨內一堆最近被打成「牛鬼蛇神」各路人嗎？
至於脅迫以威，就更不必了，都什麼時代了，電影警匪片中那種恐嚇、刑求，不但行不通，而且嚴重違法，至於「黨紀」？誰在乎！
奉勸侯友宜認清事實，知所進退而自我了斷也許是最好方案，畢盡古有夜郎自大、今有朱侯自嗨，誤以為自己足以號令天下，根本是不堪一擊的脆弱和狂妄。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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