名家論壇》謝國安／性騷擾事件「業力引爆」

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申訴機制遭到吃案，是民進黨遭到炎上的關鍵。但後續成了性騷每日爆，可見女性在職場上或是生活上被騷擾的狀況確實嚴重，才引發後續一連串效應。本周（6\1-6\7）排行榜當中，民進黨凡是跟性騷案有關的人幾乎通通進入前廿名。包括時任督導性平的林飛帆排名第五、婦女部主任許嘉恬排名第六、青年部蔡沐霖排名第八，而高舉兩性平權的民進黨立委范雲這時候都會被討論，排名第十二、林靜儀第十三，因為討論性騷案被民進黨自己人出征的高嘉瑜排名第十四，可說是全面性的占據了聲量排行榜。對民進黨來說過去這周可說是名副其實的「性騷地獄」。
這把Me too 之火雖然往國民黨跟其他領域延燒，然而在鍾沛君遭朱學恆性騷事件爆發之前，國民黨涉嫌性騷的人聲量都輸民進黨一大截。遭董成瑜具名指控的立委「花蓮王」傅崐萁，排名第廿八。被點名性騷擾判決有罪在案的立委陳雪生排名四十六，都遠遠不及民進黨這波可怕的性騷負面聲量。可見對民進黨的傷害有多嚴重。畢竟過去民進黨是高舉性平大旗，兩性平權，卻在自己黨內發生性騷申訴的吃案事件，要挽回選民在這個議題上的信心，恐怕不是一時三刻能夠平復。
而性騷事件對黨主席、總統參選人賴清德的聲量也有傷害。賴清德聲量在本周排名第一，但總分下降到九萬多分，跌了四萬分左右，且由於賴是黨主席，也無法完全置身事外。第二名侯友宜聲量與賴清德差不多，但這卻是因為新北市爆發幼兒園餵毒事件，以及被網友調侃「老三盒餐」導致，同樣是負面聲量居多，影響侯友宜自豪的新北市施政滿意度，也喚起大家對恩恩案新北市政府處理問題的回憶，讓侯友宜這下子沒辦法侯侯做代誌，對侯友宜來說，聲勢恐怕會再下降。柯文哲仍舊排名第三，聲量總分有八萬多分，整體來說也沒有因為這波性騷炎上事件聲量被邊緣化，人又在日本，算是不在風暴中心內。
而這波性騷延燒事件讓政治人物紛紛發聲譴責，也呼籲日後立院必須將法律修得更完善。在國民黨即將進行的台北市中正萬華區立委初選看來，應曉薇譴責民進黨性騷吃案、承諾未來當選立委後修法杜絕性騷事件，站穩高度，反映在聲量上，來到了54名。而她的黨內對手鍾小平聲量249名，郭昭巖322名，聲量上仍然差應曉薇一大截。至於民進黨性騷事件反而帶起了參選人吳沛憶的聲量，本周排名廿一，已連續兩周在排行榜前五十名內。但吳沛憶之前的聲量跟應曉薇是伯仲之間，未來他能不能繼續維持，也會是吳沛憶未來在立委選戰中需要思考的點。無黨籍的于美人則只有在一開始宣布參選時吃到聲量紅利排名第十七，後來聲量下滑，本周也沒有在性騷議題上得到聲量，排名第91。以目前看來，國民黨的應曉薇確實展現了一定的爆發力，就看初選民調結果，國民黨由誰披戰袍出征了。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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