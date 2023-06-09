特企／NEXON大型PvP遊戲《Warhaven》宣告即將進軍全球遊戲市場！
NEXON 今日宣布，PVP肉搏戰新作《Warhaven》將在夏季遊戲節(Summer Game Fest)和 IGN遊戲之夏(IGN Summer of Gaming)發布全新電影影片，宣告即將進軍全球遊戲市場。
遊戲將在6月10日的夏季遊戲節中全面公開完整新內容，包含了從新手訓練開始到進入遊戲中的廣闊戰場，以劍、錘、槍等冷兵器激戰之火花，與英雄施展超凡的力量橫掃戰場的精彩片段。而6月11日的IGN遊戲之夏所要公布的內容，則更包含了全新的對戰區域，以及16對16大型戰鬥的激烈場面，與各個角色特有的戰鬥畫面預告。Warhaven》開發總監也表示：「目前正計劃透過參加極具影響力的北美遊戲展，在全球市場中烙下《Warhaven》的魅力，並以大規模的華麗戰鬥內容中，多種激烈碰撞的戰鬥狀況，以及展現各角色魅力的影片來獲取國際玩家們的關注。」
在6月12日NEXON官方也將會開放《Warhaven》官網的世界觀內容，其中包含了背景世界「海洛斯」的中世紀多元文化幻想世界，以及各士兵及英雄們個人的詳細故事，同時也將公開包含各個戰場、化身、魂石、聖物等與遊戲內環環相扣的詳細資訊，並同步開放讓玩家下載遊戲中精美的插畫與磅礡BGM。想知道更多《Warhaven》的詳細資訊以及後續發布的影片，也再請玩家多多關注《Warhaven》網站。