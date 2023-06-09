美參院通過法案拔中國「開發中國家」地位 中國：不由美國說了算
美國參議院外交關係委員會，當地時間8日通過《終止中國發展中國家地位法案》（Ending China's Developing Nation Status Act），要求美國國務院對國際組織施加影響，讓中國不再享有「發展中國家」地位。後續法案將交全體院會審議，但估計表決通過不是問題，美國兩黨在對中國展現強硬時，總是十分團結。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，「中國是不是發展中國家，不由美國說了算」。
記者倪浩軒/綜合報導
聯合國、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）等國際組織，目前仍將中國視為「開發中國家」，而參議院的法案就是督促、要求美國國務卿，對國際組織施加影響力，取消中國「開發中國家」的地位，讓中國不能再享受特殊待遇，在多邊協議中獲得不公平的優勢。
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部發言人汪文斌9日在例行記者會上，被問到參議院提案取消中國「開發中國家」地位一事，回應表示中國的「開發中國家」地位，「擁有充份的事實依據與堅實的國際法基礎」，不是美國國會的一項法案就能夠一筆勾銷。
汪文斌強調，中國是不是發展中國家，不由美國說了算，美國抹殺不了中國仍是發展中國家的基本國情，中國作為發展中國家所享有的合法權利，不是美國政客動動嘴皮就能取消的。
汪文斌認為，美國要把「發達國家」的帽子加在中國頭上，並非出於對中國發展的肯定，「醉翁之意不在酒」，是把這當作遏止中國發展的一張牌，但美國終究阻擋不了中國邁向民族復興的腳步。
汪文斌指出，中國並未因為發展中國家的地位而逃避國際責任，無論是對世界經濟成長的貢獻，還是聯合國會費與維和費用的攤提繳納，中國的付出都遠遠超過絕大多數發達國家。汪文斌最後反嗆美國，與其為了讓中國戴上「發達國家」的帽子傷腦筋，不如想辦法早點摘掉自己頭上「霸道」的帽子。