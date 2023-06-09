台中女「四肢瘀青」 送醫不治！2室友消失4天 檢方以殺人罪拘提
台中市大里區30多歲游姓女子，在5日被人發現倒臥房內，被同樓層室友發現後報案求助，送醫搶救後仍不治，警方到場後發現，死者左右大腿外側、雙手手臂都有瘀青，而身旁擺放一隻拍痧板，後續經檢調訊問，2名女室友一度被排除涉案，不過警方深入追查發現兩人部分說法不一，而6日檢方再度傳喚2人時卻失去音訊，檢警決定以殺人罪嫌進行拘提。
記者孫唯容／綜合報導
霧峰分局指出，本（6）月5日下午接獲通報，大里區1名30多歲的游姓女子，在租屋處身體不適，室友發現後報警，警消到場後將她送醫搶救，不過最終仍回天乏術。
警方表示，游女為北部人，目前無業，在台中與2名女室友合租，3人同住1個樓層；檢傷後發現，游女四肢有瘀傷，其身旁有擺放一隻拍痧板；對此，室友指出游女平時若感到身體不適，會以拍痧板拍打身體，以暢通氣血。
警方指出，5日初步偵訊後，排除2名室友嫌疑，不過後續檢方查驗女子傷勢後，發現游女和2名室友會利用拍痧板互拍，懷疑瘀青傷勢和2名室友有關聯，6日再度傳喚2名室友到案說明，2人卻失去音訊。
後續警方追查後發現，1女火速搬離大里租屋處，而另1女則是待在台南友人家，直到今天才被警方尋獲，目前正將2人拘提歸案中。