Jennie爆加入漫威宇宙！演「這角色」超能力曝 粉絲讚形象超適合
南韓人氣女團「BLACKPINK」成員Jennie近期出演HBO影集《The Idol》（偶像漩渦），這也是她首部進軍好萊塢的美劇作品，如今傳出《The Idol》可能只是踏板，昨（8）日外媒爆料Jennie即將加入漫威（MARVEL）宇宙，成為超級英雄團隊中「冰月花雪」一角。
記者賴禹妡/綜合報導
根據外媒《Dipe》報導，漫威影業現在正籌備首部亞洲超級英雄影集《阿特拉斯特工隊》（Team Agents of Atlas），內部人員也向多家媒體透露，漫威有意讓Kpop合作超級英雄電影，今年1月也曾傳出Jennie加入漫威團隊的消息。
據了解，Jennie可能在漫威宇宙中飾演「冰月花雪」（Luna Snow）的角色，「冰月花雪」因為父母過世獨自照顧年邁的祖母，她透過舞蹈及歌藝賺錢，成為韓國最受歡迎的流行歌手，但某次在史塔克工業表演時受到恐怖組織襲擊，她為了保護歌迷反被抓走，在試圖逃跑時誤觸實驗項目，意外獲得控制冰的能力，因此被韓媒稱為「冰月花雪」。
消息曝光後立即引爆討論，許多粉絲都相當期待Jennie接下來在戲劇方面的表現，且「冰月花雪」的人物設定及角色形象也非常適合Jennie，不過有人建議，Jennie在接演前可以先多上表演課加強演技，在電影裡才能發揮得更加精彩。