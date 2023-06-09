夏日高溫警報　皮膚科醫師：兩大成分是關鍵！防曬這樣挑才對

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除了挑對防曬產品，防曬的使用頻率，也會影響阻隔紫外線的效率，陳志強醫師就提到，正確的防曬觀念，不是防曬擦了就是無敵鐵金剛，應該是在陰天、室內，也都需要擦防曬阻隔紫外線，而且一天使用的次數，應該根據活動狀況來做適應，一般而言戶外活動，一、兩小時內一定要補充防曬，並且依據流汗程度、外在環境，來做調整，像是夏天如果流汗、玩水，可能需要每半小時就補充一次防曬，並且搭配陽傘、帽子等防曬物一起使用。
另外，現在市售的部分防曬乳，除了基礎防曬之外，還會添加維他命E、維他命B5等各種保濕成分，對此，陳志強醫師提到，民眾使用防曬不僅看膚質，也看季節，像是這類的防曬乳，會有抗氧化的效果，民眾可以根據自身的膚質狀況來選擇。
效率保養專家、以及法國巴黎時裝設計師指定品牌蓓朵娜，就推出清透水潤全效防曬乳，不僅造型可愛有「馬卡龍防曬乳」之稱，還是SPF50+最高防曬級數，且能有效對抗UVB，隔絕95%以上UVB，有效預防曬紅、曬傷，防止曬黑、曬老，裡頭添加積雪草、玫瑰果籽油、維他命E、維他命B5等舒緩保濕成份，還能保護肌膚，質地也是輕透水潤，不油膩。而且是海洋友善配方，符合夏威夷及泰國海洋公約，不添加對珊瑚、海洋生物有害的物質，保護肌膚的同時，也可以守護海洋！同時也是台灣小姐冠軍品牌大使鄭婷怡指定使用。
現在品牌六月還有一系列活動，不僅馬卡龍防曬乳限量買一送一，指定組合也只要618元起，不少民眾都趁著夏日補貨，將蓓朵娜的明星商品，被稱為發光乳霜的粉鑽瓶，與夏日防曬一同購入，不僅「內在修護，外在修飾」還能有效阻隔紫外線攻擊，擁有好氣色、又不黝黑的夏日美肌！6/17~6/19下單滿額即可抽五星級飯店住宿券，活動詳情請上蓓朵娜官網。
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