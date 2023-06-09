藍祖蔚被控性騷慣犯！突辭去國影中心董座：我俯仰無愧
「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚，近日被知韓文化協會執行長朱立熙爆料是「性騷擾慣犯」。昨（8）日藍祖蔚透過律師發表聲明，否認相關指控；今日他在臉書宣布，即將離開國影中心董事長職位：「我俯仰無愧。」《NOWnews今日新聞》記者向國家電影及視聽文化中心求證，公關回應：「今日確實為任職最後一天」，後續將以藍祖蔚個人發表聲明為主。
記者黃雅琪/台北報導
藍祖蔚在臉書寫下一篇長文：「我是來奉獻，不是來做官，我不是高官，我是電影苦力，過去3年來，我做了什麼事看到的人都知道，能為我所愛的電影獻身，是這我輩子最大的榮幸，感謝文化部給我了3年時光，感謝所有支持經典修復的影迷，感謝所有接受我訪談，留下珍貴歷史記憶的前輩，感謝所有幫我圓夢的中心同事，感謝幫我消掉了10公斤贅肉，然而塵緣終有盡我俯仰無愧，更慶幸自己能盡棉薄之力。」
藍祖蔚還提到：「20年前都已經為當事人釐清的往事，我不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，但我確知再留下來，也不能為我的愛多盡一絲心力了，千山獨行，江湖告別！謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章。」他最後借用瓊瑤小說《庭院深深》告別：「瓊瑤阿姨，對不起，蔡琴小姐，對不起，劉明小姐，對不起，吳慷仁，對不起，來不及做您們的口述了。」
※【NOWnews 今日新聞
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