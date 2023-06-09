大台中不動產公會參訪沙崙智慧綠能科學城交流綠能建築應用
大台中不動產公會理事長王至亮及公會成員今(9)日參訪沙崙智慧綠能科學城，並向與會貴賓介紹本市綠能建築的應用現況、生活起居與綠循環、淨零碳排結合的新趨勢，讓公會成員們對智慧城市的建設有更全面性的了解。
記者張振興/台南報導
近年來智慧綠能科技加速帶動全球產業的發展，而位於台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城擁有全國最先進的綠能科技研發團隊及資源，藉由綠能生活體驗社區、全球第三座綠建築研發的測試平台及台糖沙崙智慧綠能循環的住宅園區等，不僅實現政府「5+2產業創新計畫」，更成為綠能產業的指標性行動方案及綠能建設的標竿項目。
此次參訪活動不僅讓公會成員們了解智慧城市的綠能建設，並透過宣傳沙崙智慧綠能科學城的創新科技及可持續發展概念，為沙崙智慧綠能科學城帶來了更多的關注及支持。為了與台南在地市民建立更緊密的聯繫，沙崙智慧綠能科學城熱誠邀請當地和全國民眾攜手報名參與接下來一系列精彩的導覽活動。相關活動資訊可上沙崙智慧綠能科學城官方網站 (https://www.ssgesc.tw/#/home) 及粉絲專頁 (https://www.facebook.com/TainanSGESC) 進行查詢。