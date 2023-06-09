烏克蘭大壩崩塌誰幹的？基輔曝「神秘電話」錄音當作證據
位於烏克蘭南部的新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）6日崩塌，烏克蘭譴責是俄軍所為，莫斯科則指控烏軍應為此負責。而烏克蘭國家安全局（SBU）9日公佈了一通電話錄音，兩位不知名的男子以俄語討論大壩崩塌一事，其中一位男子稱這是俄羅斯的破壞小組幹的，基輔表示，這通電話錄音就是俄羅斯動手炸毀大壩的證據。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，烏克蘭國家安全局聲稱這則通話，是他們攔截到後加以錄音，全長約1分半鐘，內容是兩位男子以俄語討論大壩崩塌一事，其中一人起初認為大壩是烏克蘭人炸的，另一人則說是俄羅斯炸的，並接著敘述俄羅斯的破壞小組進行了這項工作，目的是想要讓烏克蘭人驚慌，但事情沒有按造計畫進行，造成的後果有點超乎預期。
烏克蘭國家安全局聲稱，這則電話錄音就是俄羅斯犯下戰爭罪的證據，烏克蘭國家安全局表示那位指出大壩是俄羅斯炸毀的人是俄羅斯士兵，但沒有具體說明對話中的兩人到底是誰，也沒有提供更多細節。
與此同時，克里姆林宮仍然指控大壩崩塌是烏克蘭造成的，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，基輔持續對俄羅斯淹水的城鎮炮擊，導致居民疏散困難，且已經造成包括一位孕婦在內的平民死亡。佩斯科夫譴責烏克蘭軍隊野蠻，然而，基輔也曾對莫斯科做出一模一樣的指控，批評俄軍炮擊正在疏散的赫爾松（Kherson）。
而在大壩崩塌之後，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）9日表示，戰爭仍在持續進行，前線局勢緊張，激戰發生在頓涅茨克（Donetsk）地區。