SmashRegz神隱8年！無預警爆喜訊 最新近況曝光
饒舌團體SmashRegz由呂士軒、張伍、SJIN三位團員組合，近年來三位團員各自發展個人作品，也於金音獎、金曲獎以及多位大咖藝人的作品中展露頭角，其中2022年更因樂團宇宙人的邀約合作單曲與演唱會中擔任嘉賓。終於睽違8年後，SmashRegz也發表他們自己的最新單曲〈三倍？〉，歌迷高呼：「終於等到這一天！」也預告他們即將在今年暑假發布新專輯，誓言這些年讓歌迷久等的，接下來火力三倍奉還。
記者吳雨婕/綜合報導
SmashRegz團名意指打破成規，無論是影像、歌曲之中，團員也將其精神發揮得淋漓盡致。這次他們的最新單曲〈三倍？〉MV，該曲中展現各自獨特風趣的內容，歌詞也唱出這多年來讓大家久等的心情，而該歌曲MV中更以潮流性格又帶有幽默的造型裝扮，讓等待多年的歌迷朋友看了激動表示：「太過癮！」其中新亮相的造型，更號召身邊藝人歌手朋友與歌迷一同參與惡搞塗鴉，參與其中樂趣。
誠如歌曲中幽默地唱道「都怪有人把我們當外星人抓去做研究」，MV中3位團員身處一切獵奇的場景配置，導演亞歷三小也表示：「和SmashRegz也算熟識，而〈三倍？〉這首歌是他們回歸後的初次見面，這個時代的不管是音樂還是影像，我們都把它想得太複雜了，於是在拍這首歌的過程我只希望能夠直球對決，簡單粗暴，解放最原始的筋肉與力量！」而同樣也有影像專業的團員呂士軒，在給予導演團隊創意發想的過程中傳遞了許多想法，另外兩位團員張伍和SJIN也大膽突破以往的演出和造型呈現，和導演團隊來回交流想法，讓導演更能將歌曲與影像做更緊密的扣連。