特企／凱爾莎首創全國ESG企業永續發展活動　回收親密輔具救地球

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陳秉楓進一步解釋，回收親密輔具的環保概念在台灣尚未受到足夠重視，然而，加拿大、英國與美國早在2007年就已開展相關回收工作。他提到，一些具有環保意識的台灣民眾曾向「r-Xing 阿性」尋求協助回收親密輔具，也有人發現住處附近被丟棄使用過的親密輔具而請「r-Xing 阿性」幫忙回收，因政府尚未將親密輔具列為公告應回收項目，且缺乏相應的回收條例，大部分回收公司都拒絕回收親密輔具。
長期關注兩性親密關係的台灣現代人際關係和諧發展協會理事長方佩群表示，隨著社會進步，台灣使用親密輔具的人數不斷增加，但是回收親密輔具仍然面臨困難，因為較少教育告知民眾正確處理壞損親密輔具的管道與資訊，以致民眾直接當垃圾丟棄造成環境污染，其實政府與民間團體更該建立與推廣回收親密輔具如同回收衣物的生活習慣，畢竟回收親密輔具象徵情慾需求汰舊換新的意識，藉由定期更新整理來檢視日常親密關係的互動、需求和平衡，提醒成年人不要只會整理小孩的玩具，讓大人自己的玩具箱生灰塵，要記得整理及做好回收，讓新鮮感和親密感持續滋潤親密生活。
陳秉楓強調，基於企業永續發展的價值觀，為解決民眾回收親密輔具的困難，他決定推動全國首創的「ESG企業永續回收親密輔具救地球」活動，主要為收集、分類、回收、拆解、焚毀與再利用六步驟。首先，在全台近80個門市設置回收箱，方便民眾回收親密輔具。然後根據不同商品的主要材質進行分類，打包集中送往高雄總公司，再統一載運至回收場。具備公民營廢棄物處理機構許可證的回收場拆解與分離產品，進一步細項分類，矽膠焚燒，塑膠特殊處理，確保與人體私密處有接觸的親密輔具絕不會回收再利用，鋰電池、可充電電池、馬達與電子材料做資源再利用。
身為護理師的茉莉，長期研究性科學與性健康，致力於分享性科學的新知識，倡議發起環保回收親密輔具。她坦言，隨著科技進步和女性權益提升，自慰已經不再是禁忌話題，男女都希望在自己或與伴侶間的性行為能獲得性愉悅。因此，親密輔具的需求與更換率正在不斷增加。但是當人們談到回收小朋友玩具時，只需在網上搜尋相關資訊，就能找到許多回收方法，將其妥善處置。然而，談到成人玩具，台灣卻找不到合適的處理方法。
茉莉表示，大部分人可能都面臨處理親密輔具的困擾，就算購買時可選擇隱密包裝，但是當丟棄時卻無法保護隱私。她發現人們通常把成人玩具包起來，趕緊丟到垃圾車，轉身拔腿就跑，深怕尷尬露餡，這其實是對環保有一定危險性的做法。由於找不到相關資源與缺乏執行能力，她尋求很多親密輔具用品店協助，只有「r-Xing 阿性」願意參與回收計畫，「我真的非常感動，因為r-Xing 阿性不僅是很好的傾聽者，更是積極執行的實踐者。我要感謝r-Xing 阿性幫助全台男女解決親密輔具的回收問題，讓地球變得更好。」
樹德科技大學人類性學研究所助理教授邱育佳表示，「r-Xing 阿性」是台灣時尚親密產業第一品牌，在兩性市場經營逾二十年，由其首創推廣親密輔具回收計畫最具指標性。根據調查，近三年來女性為兩性市場的消費主力，可見台灣社會對性愛態度與性別刻板迷思逐漸鬆動，不易與伴侶討論親密關的性慾煩惱，能由親密輔具適時作為親密溝通的橋樑或探索起點。
邱育佳呼籲，健康性愛不可怕，足夠了解自己與伴侶各方面需求才是開創美好親密關係的關鍵。「ESG 企業永續回收親密輔具救地球」活動讓大眾看見「r-Xing 阿性」展現對環境永續發展的社會責任，並符合2015年聯合國提出「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）指導方針，達成對健康與福祉、優質教育、性別平等、責任消費及生產（Responsible Consumption and Production）等世界永續共存策略之目標，期待「r-Xing 阿性」成為社會領導力量，讓大眾開始重視自己的生命感受，具備經營親密關係能力，培養正確性知識和與正向性態度，滿足生而為人的親密權利與健康福祉。
替許多知名企業規劃ESG的新春企業社營運總監林昆賢承認，第一次聽到凱爾莎要推廣回收親密輔具，心想，哇，太瘋狂了，史無前例且吃力不討好的事情，怎麼會有人想做。
但是進一步交流討論，林昆賢發現關注兩性議題的凱爾莎，驚覺台灣民情保守，幾乎無人妥善處理親密輔具，做為台灣兩性市場龍頭企業的凱爾莎，擔心這種情況對環境造成負面影響，決定以ESG環境友善與企業永續為出發點，關注執行之前被人避而不談的尷尬環保盲點議題，由於彼此致力推動資源回收再利用的理念相同，因此他決定協助凱爾莎建立回收親密輔具的完善去向管道，使資源循環再利用且節能減碳，創造美好的生活環境，期待更多關注ESG永續議題的夥伴，一起努力實踐環境友善。
長期關注環保與性別議題的高雄市議員白喬茵請其執行長黃思學到場表示，近期性騷擾跟性愛影片外流事件層出不窮。他呼籲大家，解決自己慾望的方式百百種，絕對不要為了自己的慾望去做出任何傷害別人的行為。親密輔具在市面也越來越多人使用，但是因為有一些人歧視使用親密輔具的民眾，以致很多民眾人丟棄時只能包緊緊，直接丟到一般垃圾，其實有些親密輔具裡面有電池，這樣對環境與回收業者都是很大的威脅，希望政府能針對親密輔具做出明確的回收分類，也是支持保護環境的民眾所要努力的方向，現在先從自己做起。
長期與凱爾莎旗下全台兩性產業龍頭「r-Xing 阿性」深度合作的日本性健康品牌 TENGA台灣分公司總經理佐藤直樹表示，在台灣致力推展兩性健康不遺餘力的「r-Xing 阿性」，與TENGA想帶給大家健康性生活的品牌理念不謀而合，一直是他在台灣最重要的合作夥伴。對此次回收親密輔具救地球的 ESG 企業永續理念，感到由衷敬佩與支持，能走在業界的先端、率先做起環保永續發展，是非常了不起的事。期盼台日兩大性健康產業日後能繼續一起為環保、為社會奉獻更多力量，讓台灣成為一個沒有性煩惱、健康快樂的地方。
陳秉楓強調，凱爾莎推廣「ESG企業永續回收親密輔具救地球」活動，希望引起社會對回收親密輔具的重視，鼓勵更多兩性性健康產業以ESG經營理念為基礎，用實際行動推動環境保護。凱爾莎將繼續與相關單位合作，推動政府將親密輔具列為公告應回收項目，制定親密輔具回收條例，以確保台灣全面關注與解決親密輔具環保議題，為地球永續發展作出貢獻。