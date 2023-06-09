彭小刀創業慘賠2億！「被詐騙2千萬」開演唱會 曝不提吿暖心原因
曾為本土天團5566成員的彭小刀（彭康育），後轉行從商現為風度影業執行長，今（9）日他出席拍賣活動，分享自己創業過程的艱辛，曾經慘賠金額高達新台幣2億元；彭小刀說目前錢已回流：「這一路都上上下下，不會都是一帆風順的。」他也提到曾被詐騙2千萬元開演唱會一事，最後沒有提告對方的暖心原因。
記者黃雅琪/綜合報導
彭小刀提及過往投資屬於「衝動派」，現在45歲早已明白風險控管的重要性：「這一路上很精采，每一次的失敗就是教訓，現在努力朝著下一階段目標。」他在藝術收藏方面也是相當有心得：「我一開始的資金是300萬，到現在目前整體藝術投資的金額是800萬，我覺得藝術品就像是買房，很像爬樓梯，我會賣掉通常是我已經有下一個想要投資的目標藝術品。」
彭小刀還透露，買過最貴的藝術品是一幅價值180萬元的畫作，現已被開價至280萬元；而下一個藝術收藏目標，他選擇保密不說：「我怕我講出來就被買走了！」好友周杰倫也是演藝圈知名的藝術收藏家，彭小刀直言：「他收藏的作品都是望塵莫及，我比較常跟孫協志討論。」
曾遭到文創公司以開演唱會為由詐騙2千萬元，彭小刀表示沒有提告對方：「當初是因為警察發現名單中有我，所以找我去做筆錄，但我沒有提告。因為那其實是一個同期做演唱會的老朋友，可能到後面資金轉不動了，才會出現這樣，我們以前合作了好幾個案子成功，所以我覺得他們不是因騙而騙。」