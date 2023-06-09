余正煌控林智堅抄襲論文案落幕了 雙方今調解成立撤告
調查局調查官余正煌因去年選舉期間，捲入前新竹市長林智堅論文抄襲案，余正煌對林智堅提起自訴違反著作權法、也另提加重誹謗告訴。台北地院今（9）日安排雙方調解，余正煌、林智堅親自出庭，經過2個小時調解後，終於調解成立，余正煌對林智堅撤回所有告訴。林智堅晚間6時許離開法院時，面對媒體詢問僅回「謝謝大家，大家辛苦了。」
記者潘千詩／台北報導
余正煌去年9月自訴林智堅涉違反著作權法，由北院法官張德寬審理，但張德寬今年4月退休，全案重新分案，抽中法官許峻彬承審，許因此安排雙方調解。
林智堅委任律師胡中瑋表示，經雙方當面溝通、化解歧見，林智堅願就台大碩士論文一案，造成社會紛擾，深感抱歉，並對余正煌及其家人造成諸多困擾，深感不捨，林智堅曾在媒體上針對余正煌的批評並不恰當，誠心希望雙方調解成立後，生活能回歸正常。
余正煌委任律師吳俊達說，今天協商結果非常順利，林智堅跟余正煌單獨聊了40分鐘，雙方有充分意見交換，林智堅也很有誠意跟余正煌表示一些想法及歉意，除了胡中瑋律師所發表的共同聲明外，林智堅也依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體，余正煌會撤回侵害著作權的自訴案，以及台北地檢署提出的妨害名譽告訴，未來不會再對論文事件提出任何訴訟。