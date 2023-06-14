金曲34／黃妃、曹雅雯爭奪第3座台語歌后！鄭宜農成入圍大贏家

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31歲歌手蔡家蓁2021年以專輯《若是你 想欲了解我》首度入圍第32屆金曲獎最佳台語女歌手，與「二姐」江蕙一樣，自小學開始走唱人生的她，4歲就有登台經驗，媽媽還為了熱愛唱歌的她，請老師來幫她訓練。2010年時，她參與民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》，便以〈傻孩子〉取得高分，2011年更成為該節目最年輕的百萬關主。此次以《無礙》入圍金曲34，她表示這張專輯是在她人生最迷惘的時候誕生的，製作專輯的過程也讓她慢慢找回初心，「一路上真的好多天使貴人的幫忙，很感謝評審對我的肯定」。
11度入圍！黃妃力拚第3座台語金曲歌后
有深厚演唱功力、鄰家氣質的女歌手黃妃於2000年出道，發行首張個人專輯即獲得金曲獎提名，而專輯中主打歌〈追追追〉更成為華人樂壇中傳唱度極高的經典歌曲。而黃妃獨樹一幟的嗓音清亮雅緻、感染力十足，同時蘊含著甜美與氣魄的特質，知名音樂人陳明章更曾稱讚她聲音辨識度高、歌唱穩定性可比擬台語天后江蕙。黃妃至今共11度入圍金曲獎最佳台語女歌手獎、2度獲獎，也奠定她「台灣歌姬」地位，如今以《回想》再登金曲殿堂，能否3度獲獎，也讓不少歌迷們相當期待。
入圍大贏家！鄭宜農《水逆》爭6大金曲獎獎項
鄭宜農曾於父親鄭文堂導演之電影《夏天的尾巴》擔演女主角，並以該片獲提名於第44屆金馬獎最佳新人獎。她在2011年發行首張個人專輯《海王星》受到關注；2013年組樂團「猛虎巧克力」擔任主唱，陸續推出《夜工廠》、《怡君》專輯。2017年她發行第2張個人專輯《Pluto》，2019年發行第3張個人專輯《給天王星》；直到2022年3月推出個人首張全台語創作專輯《水逆》，入圍第34屆金曲獎6項大獎，包含年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎、最佳作曲人獎以及最佳作詞人獎，身為入圍大贏家的鄭宜農，能否成功抱回金曲歌后獎座，也令人相當期待！
以〈金包銀〉紅透半邊天！苦情歌后蔡秋鳳2度挑戰金曲
「苦情歌后」蔡秋鳳以獨特的聲線聞名於台灣台語歌壇，出身漁村的她，從小就熱愛唱歌，在因緣際會下看到鳳飛飛的演出，心生嚮往，決定以歌唱為業，13歲便推出第1張唱片，後以蔡振南創作的〈什麼樂〉迅速走紅，該唱片大獲好評，熱賣百萬張，以鼻腔共鳴的獨特聲線廣受歌迷讚嘆。後來她推出歌曲〈金包銀〉更是讓她紅透半邊天，成為台語歌壇天后。此外，蔡秋鳳亦曾出演多部知名電影，如《悲情城市》、《多桑》等。2019年，她憑專輯《離水的魚》首度叩關金曲獎最佳台語女歌手，可惜最後沒有抱回獎項，如今專輯《憐朱安》入圍金曲34最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎以及年度專輯獎，蔡秋鳳也將2度挑戰金曲歌后寶座。
曾2度奪下最佳台語女歌手獎！曹雅雯再戰金曲
曹雅雯2009年參加《明日之星Super Star》，成功在台語組衛冕20關獲得新台幣100萬元獎金，也是第1位百萬關主。2016年，她以專輯《一生平安》入圍第27屆金曲獎最佳台語女歌手，2017年以專輯《思念的歌》榮獲第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎，江蕙還特別致電祝賀。2021年在出道10年之際，她自立門戶組工作室「好聞音樂」，同年以專輯《自本》入圍第32屆金曲獎8項大獎，最終奪得最佳台語女歌手獎及最佳台語專輯獎。而今年金曲34是她第4次入圍金曲獎，能否再抱回最佳台語女歌手獎，也讓歌迷們既興奮又期待。
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