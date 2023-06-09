只有三天！義享「拿鐵風格節」一探咖啡與奶的迷人世界
義享時尚廣場於即日起至6月11日，一連三天於一樓舉辦「拿鐵風格節」。活動特別與曾操刀「黑金派對」巧克力盛會的 Flavor 風格美食指南合作，打造專屬於咖啡與奶的大型美食展。現場集結全台超過30家人氣品牌，並規劃風味沙龍、拿鐵實驗室等活動，由咖啡職人帶領民眾一起玩咖啡、懂咖啡；此外，還有靡全台的限定拍貼機及超可愛的手繪風咖啡角色等著民眾一同探索。現場也會有品牌推出的限定商品，喜歡拿鐵系列的朋友們，絕對不能錯過。
記者陳美嘉／高雄報導
拿鐵風格節現場集結了人氣咖啡品牌、冠軍咖啡、獨立甜點店及精緻酒飲品牌，包含獨立咖啡店「沃田咖啡」、「#Space Café」、「Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡 」、「Akijō 萩条集結所」、「Café SAULA」；有著法餐南霸天之稱，簡天才師傅旗下的「LA ONE」、知名甜點店「溫柔實驗室」、「梨吧制所｜NASHIBA lj.」、「香草騎士巧克力工坊」；還有主打咖啡濃縮液的「le brewlife 樂步」、精品咖啡「L'uxpresso」；不喝咖啡的朋友們，超人氣手搖店「再睡5分鐘」用茶與奶打破你對「拿鐵」的想象。
場內也設置許多有趣企劃，其中「拿鐵實驗室」三天將會由不同的品牌進駐，帶大家一起玩咖啡。「KroX coffee」 帶來的「咖啡續命罐」，將使用 LAVAZZA 配方豆，讓大家調出屬於自己口味的咖啡；「咖啡預備備」的「拿鐵藝術家」帶民眾體驗咖啡拉花的藝術；還有「化石先生 Mr. Fossil」的「化石拿鐵趣」讓你當個咖啡的考古學家。
「風味沙龍」則邀請到了許多咖啡界的職人們帶民眾一起探索咖啡世界的奧妙。Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡創辦人巫宗縉，除了帶大家認識土耳其咖啡外，還將透過咖啡渣圖像解讀，揭開咖啡占卜的神秘面紗；「Café SAULA」 的 Kenny 將淺談西班牙咖啡；「沃田咖啡」創辦人周詠珵解說將咖啡與酒的融合的獨門技藝。
為讓更多民眾可以一同親身感受拿鐵的迷人風味，於6月9日至11日拿鐵風格節活動期間，凡義享卡會員，即可憑義享時尚廣場APP至4F會員中心過卡兌換「 L’uxpresso精品咖啡」Double Shot雙倍濃醇乙瓶(限量1,000瓶)；當日於全館消費滿600元，還可再憑消費發票至1F拿鐵風格節展場兌換風味滿額贈品，內含沃田咖啡鑽石濾掛、Bavaria巴伐亞0.0薑汁檸檬風味蘇打及冇月冇日東方美人茶餅各乙份(限量1,000組)。更多活動詳情，可至義享時尚廣場官網查詢。