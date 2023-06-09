新光金變天！吳東進遺憾但不意外 憂公司治理建構於委託書非實股
新光金控董事改選結果，由以大股東洪士琪為首的改革派取得2/3董事席次，新光金經營權確定變天。不過，對於這樣的選舉結果，新光金創辦人、前董事長吳東進今（9）日晚間也發出3點聲明表示，對選舉結果感到遺憾，但不意外，只是這畢竟是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金未來的治理基礎建立在委託書而不是實股之上，令人憂心，而主管機關此次對委託書規則違反的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。
記者顏真真／台北報導
吳東進在聲明稿中，首先以新光金大股東身分感謝董事長許澎及總經理吳欣儒3年來所帶領的經營團隊的辛勞與付出。這次選舉媒體關注新光金控是否變天，實有失焦，他本人在2020年6月19日卸下新光金控及2020年9月17日卸下新光人壽董事長的職務後，致力於永續基金會及醫院的經營，回饋社會。
吳東進也談到，明天過後，他本人在新光金控的持股沒有改變，所提名的董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金的成長茁壯，依新光金的股權結構，新董事會的成員，都是公司派也是改革派，未來仍是「同治共治局面」，期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東之精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部之工作權益，尤其面對未來可能推動合併的行動，全體新當選董事等能站在新光金的立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益。
對於董事改選的結果，吳東進表示感到遺憾但不意外，只是他也提到，即使過程中得到多數外資實際股權的支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金未來的治理基礎建立在委託書而不是實股之上令人憂心。而主管機關這次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。