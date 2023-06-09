26歲嘻哈歌手才遭控謀殺！被路人飆粗口 聯合懷孕女友搶劫打人
美國26歲的嘻哈歌手Blueface曾與史努比狗狗（Snoop Dogg）、卡蒂B（Cardi B）等大咖歌手合作過，去年11月時在拉斯維加斯被警方以謀殺未遂、使用致命武器等罪名逮捕，事後以5萬美金（約台幣153萬元）保釋。沒想到Blueface近來再度犯案，在街頭夥同懷孕的女友搶劫、毆打一名婦女，令人髮指。
記者吳雨婕/綜合報導
據《TMZ》報導，Blueface與小他3歲的網紅女友Chrisean Rock在上個月底時於拉斯維加斯被指控搶劫一名婦女，據悉那名婦女走到Chrisean面前，表達了對Chrisean的喜愛之情，並開心祝福Chrisean懷孕，不過婦女也直接表達對Blueface的不滿，甚至以髒話飆罵Blueface。
Chrisean非常不滿該名婦女對Blueface爆粗口，因此出手打傷對方，接著Blueface搶奪了婦女的手機，還放在自己口袋裡，嘲諷地說：「現在這是我的了。」警方提到，這名女子想拿回手機，但卻遭Blueface與Chrisean Rock的同行友人毆打，混戰中，Blueface踢了女子臉、胸部，直到保安人員介入，Blueface一行人才落荒而逃。如果這些指控屬實，Blueface很有可能面臨牢獄之災。