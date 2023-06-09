THE BOYZ明晚登北流開唱！新生代最帥韓男團 賢在自認身材最好
韓國男團「THE BOYZ」共有11人，由上淵、賢在、柱延、NEW、善旴、 Q、泳勳、周鶴年、 JACOB、 ERIC、KEVIN組成，明（10）日晚間即將在台北流行音樂中心舉辦第2次世界巡迴演唱會「THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION」，他們也是第一組登上北流表演的韓團，今日眾人在接受聯訪時，透露他們很努力準備演唱會，還驚喜預告會在舞台上可愛撒嬌，要粉絲好好期待。
記者賴禹妡/綜合報導
THE BOYZ這是第三次來台灣，隊長上淵提到台灣機場很乾淨，天氣也很好，對台灣粉絲的熱情應援相當感動，NEW則透露在來台灣之前有被推薦可以吃「芒果冰」，這時有團員在旁邊偷偷喊「雞排」，看來大家都很期待能吃到台灣美食。
THE BOYZ被封為「新生代最高顏值男團」，團員們聽到都露出開心的笑容，賢在與柱延還用中文說「感謝」，今年THE BOYZ推出寫真集《THE BOYZ ZONE》，眾人被問到覺得誰拍得最帥？周鶴年立刻點名NEW，賢在則跳出來搶麥直呼：「我認為是我身材最好！」緊接著還說：「我看了寫真集，我的眼裡只有我。」自信爆棚的模樣逗樂現場所有人。