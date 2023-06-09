加拿大「末日級野火」是氣候變遷造成的嗎？專家有不同看法
加拿大近日發生數百起森林野火，濃煙往南飄散，讓美國紐約的天空被橘黃色濃煙籠罩，罕見異象引發外界關注。美國總統拜登表示，加拿大毀滅性野火所產生的濃煙，正是氣候變遷影響人類的鮮明提醒。不過真的是如此嗎？有專家認為，氣候變遷與野火的因果關係還要進一步研究，而目前大部分的野火，其實都是人類活動所意外造成的。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《半島電視台》報導，加拿大林務局的科學家惠特曼（Ellen Whitman）表示，氣候變遷對野火季造成何種影響，其實很難衡量。加拿大去年冬天的降雪量偏低，今年春季的降雨量也偏低，而5月下旬則異常炎熱，比往年相同時候的氣溫約高出攝氏10度，這似乎是有利於野火發生的條件。
不過，大多數森林野火都被認為是人類活動意外引起的，而在魁北克，多數野火則是由於閃電擊中樹木引起的，兩者都和氣候變遷沒有太直接的關聯。
惠特曼表示，由於氣候變遷，全球暖化可能會因此讓土壤流失更多水份，這是讓野火更容易發生的可能性；但另一方面，氣候變遷也導致加拿大沿海地區更常降雨，這應該會降低野火發生的機會。
總而言之，氣候變遷對野火的影響，必須經過長期的追蹤與研究，目前很難確定今年異常的野火季是氣候變遷造成。惠特曼指出，也有人認為是因為2022年菲奧娜颶風襲擊，導致許多樹木傾倒，給大火增添了燃料，但是一樣需要進一步的研究調查才能找出證據。
另一方面，華盛頓大學的大氣科學系教授索頓（Joel Thornton）表示，全球暖化會產生更高溫、持續時間更長的熱浪，從而讓森林火災規模更大，煙霧更濃，野火季也會變得更長。