SHINee溫流身體狀況不佳！工作全面暫停 IG致歉「需要喘口氣」
南韓男團SHINee現在成員有溫流、珉豪、KEY與泰民，日前迎來全員退伍，上個月時還以完全體舉行出道15周年活動，與粉絲同歡，沒想到今（9）日他們所屬的SM娛樂宣布，由於隊長溫流身體狀況不佳，之後的演唱會與宣傳活動，溫流都將缺席，由其他3名團員進行活動，溫流怕粉絲擔心他，也於稍早在IG發文。
記者吳雨婕/綜合報導
SHINee在5月時與粉絲一起慶祝出道15周年，目前已經錄製完第8張專輯，正如火如荼準備在這個月開唱，日前有眼尖的粉絲發現隊長溫流暴瘦，而SM娛樂在今天稍早發布聲明，提到溫流的身體狀況持續不佳，經過諮商與檢查後，醫療團隊建議讓溫流接受治療，公司與溫流、成員們討論後，決定溫流不會參與之後的演唱會與新專輯宣傳活動，暫時休養。
而演唱會、新專輯宣傳行程，將由珉豪、KEY與泰民參與進行，若未來溫流要恢復活動行程，SM娛樂會立即通知大家，SM娛樂表示，為了讓SHINee健康的活動，才做出這樣的決定，希望粉絲們諒解。
溫流擔心粉絲們會擔心、驚訝他的身體狀況，因此特地在IG發文，透露：「重點是，我會好好康復回來的！」希望粉絲們把他休養的這段期間，當作是他為了繼續能跟SHINee走下去喘口氣的時間，「我做出這個決定是因為未來更重要，這樣我才能保護我想保護的東西，我會以健康的心態回來，這樣我們就可以一起度過美好的日子，抱歉讓大家擔心了。」