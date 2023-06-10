北市警涉性騷「摸臀」被起訴！南港分局：已預防性調職

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檢察官傳喚A女的3名同事到庭作證，並證稱案發當下有告誡常男摸臀的行為是性騷擾，事後也收到A女陳述遭常男騷擾的過程、不安情緒等訊息，也曾聽聞A女向常男表示「不要碰我」「不要手來腳來」。
檢察官認為，A女與3名證人陳述一致，且常男坦承犯行，審酌其行為構成意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私的要件，日前依法提起公訴，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或科併科新台幣10萬元以下罰金。
台北市南港警分局發布新聞資料表示，獲報後第一時間著手調查，召開性騷擾申訴委員會，且預防性調整常姓員警服務單位，關懷慰問被害人及提供相關心理諮詢資源，後續把案件函請檢方偵辦，配合檢察官續查。常員因生涯規劃，已提報在今年退休。
南港分局指出，向來重視員警風紀，對於性騷擾，秉持不護短、不庇縱，依法究辦，將加強教育員警嚴守性別分際、落實性別平等觀念，並強化員警生活環境及相關隱私權益安全保障設施。（編輯：方沛清）
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