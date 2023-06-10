捷克總統與吳釗燮將同台　謹慎拓展對台關係

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這場會議由捷克總統帕維爾（Petr Pavel）發表開幕致詞，吳釗燮可望與他同台亮相；由於歐洲領袖向來避免與台灣高層官員同台，此舉顯得非比尋常。
不過，眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）透露，沒有安排帕維爾和吳釗燮兩人見面。艾達莫娃3月率逾150人大型代表團訪台。
近來捷克與台灣往來頻繁，捷克媒體Seznam Zprávy報導，5月底台灣外交部次長李淳也曾密訪布拉格，討論如何強化雙邊關係。
此外，捷克政壇盛傳，蔡英文總統今年10月可能訪問布拉格參加「公元兩千論壇」（Forum 2000），這個由已故總統哈維爾（Václav Havel）創辦的會議，原本成立宗旨就是支持受獨裁威脅的民主國家。
帕維爾今年1月當選總統後即與蔡總統通話，創下歐洲民選領袖先例，並表示期待與她見面。不過捷克總統府發言人芮哈科娃（Markéta Řeháková）對蔡總統可能來訪表示不知情，指兩位總統會晤的消息只是揣測。
對台灣有意採購武器，捷克也沒有批准，態度相對保守。
一名消息人士說，儘管台灣對可用來偵蒐無人機的維拉被動雷達（VERA passive radar）表示興趣，捷克政府至今沒有核可；由於擔心惹惱中國，生產這款雷達的捷克軍火商Omnipol也不願評論這筆可能的交易。（編輯：陳惠珍）1120609