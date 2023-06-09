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與第3位總統參選人相見歡！AIT主席羅森伯格與柯文哲大啖高雄美食

▲AIT主席羅森伯格與柯文哲相約高雄見面。(圖／民眾黨提供)
▲AIT主席羅森伯格與柯文哲相約高雄見面。(圖／民眾黨提供)

記者呂炯昌／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）來台，陸續與國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德會晤，欣賞新北平溪美景與台南美食。羅森柏格今（9）日下午與民眾黨主席柯文哲相約在高雄見面，逛駁二特區，大啖高雄當季美食。

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民眾黨發布新聞稿指出，柯文哲特地選在高雄典藏駁二藝術餐廳 (ARTCO) 招待羅森伯格及AIT來訪官員，除了想讓遠道而來的美國友人體驗高雄的特色景點與夜生活，更因該餐廳選用台灣食材入菜，餐點極具特色。

民眾黨指出，餐廳主廚則特別選用台灣特色風味料理，首先，有「改良版夜市風格」的綠蕃茄沙拉，特選台灣黑柿蕃茄，並以南部夜市水果攤的蕃茄沾醬(薑汁醬油)為發想，增添油醋醬層次，還加上台南百年老店的甘甜梅取代酒醋酸味，讓沙拉充滿台式元素。甜點選用台灣夏日聖品：芒果青，在乳酪塔上鋪上一層玉井芒果青製成的碎冰，果肉厚實脆口，酸甜可口最有台味。飲料則精選南投魚池鄉的驕傲「日月紅茶」，茶湯紅艷帶天然肉桂和薄菏香氣，是招待外賓最佳選擇。

民眾黨表示，超過2個小時的餐會，雙方互動熱絡，除了討論「台美21世紀貿易倡議」對台灣的影響，柯文哲也分享許多他此次訪日的心得；為善盡地主之誼，同日下午台灣民眾黨秘書長周台竹及競選總幹事黃珊珊陪同，與羅森伯格及AIT同仁同遊愛河，飽覽高雄市區風光與夏日風情。

▲台灣民眾黨秘書長周台竹及競選總幹事黃珊珊陪同，與AIT主席羅森伯格同遊愛河。(圖／民眾黨提供)
▲台灣民眾黨秘書長周台竹及競選總幹事黃珊珊陪同，與AIT主席羅森伯格同遊愛河。(圖／民眾黨提供)
▲高雄當季食材所做美食。（圖／民眾黨提供）
▲高雄當季食材所做美食。（圖／民眾黨提供）

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