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烏克蘭南部水壩潰堤　數十萬人飲用水受限

▲烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在卡科夫卡水壩潰堤後遭受洪患的地區，「數十萬人」的飲用水供應受限。俄羅斯地方官員則指出，水壩潰決引發的洪水造成8人喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在卡科夫卡水壩潰堤後遭受洪患的地區，「數十萬人」的飲用水供應受限。俄羅斯地方官員則指出，水壩潰決引發的洪水造成8人喪命。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔/莫斯科9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在卡科夫卡水壩潰堤後遭受洪患的地區，「數十萬人」的飲用水供應受限。俄羅斯地方官員則指出，水壩潰決引發的洪水造成8人喪命。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體Telegram發文說：「對於許多城鎮和村莊的數十萬民眾來說，獲取飲用水受到極大阻礙。在40多個定居點，生活受到破壞了。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）今天在社群媒體發文表示，卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）潰堤後，至少有5人死亡、13人失蹤。

俄羅斯設立在赫松（Kherson）地區的當局今天則通報，卡科夫卡水壩潰決引發的洪水造成至少8人死亡。

莫斯科當局扶植的赫松州占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）在社群媒體指出：「不幸的是，出現傷亡…死亡數已經增加到8人。」

他還說，洪水淹沒17個定居點的2萬2273間民房，水勢可能會持續上升長達10天時間。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，「一切都表明」俄羅斯是卡科夫卡水壩潰堤的幕後黑手。莫斯科和基輔當局都相互指控對方造成這起事件。

這座水壩在6日潰決，洪水湧入第聶伯河（Dnipro River），淹沒數十座村莊和赫松市部分地區，迫使數以千計民眾逃離家園，引起各界擔憂會發生人道災難。

波瑞爾告訴西班牙媒體：「水壩沒有被轟炸。它是被放置於渦輪機所在地方的炸藥摧毀。這個地方是處於俄羅斯的控制。」

他還說：「我不是來找出誰做的。但一切似乎都表明，如果此事發生在俄羅斯控制的地方，很難相信有可能是其他人所為。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120609

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