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民進黨性騷擾內部調查出爐！林飛帆無違黨規　柳采葳批敷衍了事

▲前黨工揭性騷擾遭吃案，時任婦女部督導林飛帆致歉。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.01）
▲前黨工揭性騷擾遭吃案，時任婦女部督導林飛帆致歉。（圖／記者嚴俊強攝，2023.06.01）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨前黨工日前在臉書控訴遭合作廠商性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬並未積極處理，引發輿論炸鍋。民進黨調查小組今（9）日公布調查結論，前副祕書長許嘉恬過去身兼婦女部主任身兼申訴委員會執行秘書，在獲知疑似性騷事件發生後，沒有依規定啟動必要程序，確有疏漏，而當時督導婦女部的副秘書長林飛帆，相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。對此，台北市議員柳采葳批調查報告敷衍了事。

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柳采葳指出，民進黨的調查報告，完全看不出來有反省的態度，報告當中完全看不出民進黨有進一步調查事件發生的細節疏漏，也沒有向大眾說明清楚，是否有其他人牽涉此案，僅以被披露的部分向大眾說明，就像是把新聞媒體的新聞稿貼上去，然後再加一句，「疏失屬實」，這樣的調查報告根本沒有真相。

柳采葳表示，許嘉恬處理性騷擾有疏失，以現有資訊，大眾都看的出來她有疏失，但民進黨卻沒有進一步調查，這幾案是否有更不堪的情況，甚至是否有其他受害者，這樣的調查報告就只是敷衍了事。

柳采葳質疑，林飛帆在民進黨的調查報告當中被認為「符合規定」，林飛帆都出面承認自己有疏失，請問民進黨中央是在打臉林飛帆嗎？還是為了護航林飛帆是非不分。林飛帆在案件當中，知情無作為，只聽許嘉恬單方面說法，就將性騷案草草收場，這樣的作法原來在民進黨眼中是「符合規定」，這真的讓她大開眼界。

柳采葳說，這份報告當中，也沒有針對知情性騷擾案的時任祕書長洪耀福做說明，顯然，民進黨到現在依然不把性騷擾案當作一回事。民進黨賴清德說要用「性平教育」來幫民進黨性騷案畫句點，若性平教育就能解決整體性平問題，「那賴清德你在打臉學校老師，難道大家在學校沒有上過健康教育課嗎？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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