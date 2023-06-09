新光金變天！台新人馬陳淮舟接任董座 總經理吳欣儒請辭
新光金控今（9）日召開股東會，並進行董事改選，結果由大股東洪士琪結合台新金董事長吳東亮等勢力的改革派大獲全勝，拿下2/3董事席次，新光金經營權確定變天。新當選董事隨後也召開董事會，推選曾任台新金總經理、彰化銀行董事長的自然人董事陳淮舟董事出任董事長，並一致推舉新光金創辦人吳東進擔任名譽董事長。不過，吳東進次女吳欣儒則在經營權易主後請辭，而且從晚間8時辭任生效。
記者顏真真／台北報導
這次新光金股東會重頭戲就是董事改選，由大股東洪文棟之子洪士琪結合台新金董事長吳東亮的改革派，挑戰新光金創辦人、前董事長吳東進為首的公司派，結果改革派15席董事拿下了10席，包括8席董事及2席一般董事，成功掌控董事會，可說是大獲全勝。新光金也依照慣例在股東會結束後召開董事會。
由於現任新光金董事長許澎在股東會結束後退休，新光金晚間發布重訊公告董座人事案，原本呼聲最高的凱基銀行前董事長魏寶生意外落馬，董事會通過由曾任台新金總經理、彰銀董事長的自然人董事陳淮舟，出任新光金董事長，吳東進則是獲選任為新光金名譽董事長。
而原本董事長與總經理不會同時換人，市場原本預期新光金總經理吳欣儒選後可望留任。不過，新光金晚間重訊同時公告，吳欣儒請辭總經理。新光金發言人林宜靜表示，吳欣儒是以個人規畫請辭，經董事會決議通過，晚上8時辭任生效，繼任人選目前未定。
由於新光金新任董事長陳淮舟曾擔任台新金總經理、台新銀行總經理，在台新金取得彰銀持股及董事席次後，出任彰銀董事長，在金融業有超過50年的資歷，對於金融業務十分熟稔，也是台新金董事長吳東亮相當倚重的專業經理人，如今新光金經營權變天後，陳淮舟出任新光金董事長，市場解讀可能會加速推動新光金與台新金合併時程。