影音／張志豪雙響砲！再見全壘打！中信兄弟6:5逆轉樂天桃猿
中信兄弟今(9）日面對樂天桃猿，前7局僅從樂天洋投威達爾手中拿到2分，8局下兄弟代打張志豪從蘇俊璋手中開轟，幫助球隊追平為5:5，雙方9局打完進入延長賽，11局下，兄弟又靠張志豪轟出再見全壘打，終場以6:5逆轉勝，張志豪生涯第4支再見全壘打。
記者吳政紘/綜合報導
張志豪的這發全壘打價值連城，幫助球隊起死回生，這也是他生涯第6支代打全壘打，追平陳連宏和郭岱琦兩位退役前獅隊選手，3人並列第2。生涯最多代打轟的打者，是蘇緯達和潘武雄。
此役兄弟先發投手鄭凱文僅投3.1局就失4分退場，他在4局上面對陳晨威時，被強襲球打中，奮力傳球後跌坐在地，最後在防護員陪同下退場，退場時，兄弟以2:4落後。
8局下張志豪代打上陣，敲出中外野3分紅不讓，一棒追平比數，並且帶給兄弟氣勢，連總教練「恰恰」彭政閔都跟他忘情相擁。
11局下，張志豪面對朱俊祥，他開轟後高舉右手，比出「蜘蛛人」的招牌手勢，回到本壘接受全隊慶賀，這是他生涯第4支再見全壘打，生涯第8次單場雙轟以上演出。
張志豪賽後一度哽咽，但他說：「眼淚要留在最珍貴的時刻。」逼哭不少球迷，這也是張志豪開刀以來，第一次在主場拿下MVP。