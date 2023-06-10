分析家：習近平疑擬應變計畫　防蒲亭死亡或遭罷黜

我是廣告 請繼續往下閱讀
擔任大西洋理事會（Atlantic Council）高級研究員的經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）表示，習近平似乎正在從俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）那邊下功夫。他指出，習近平4月訪問莫斯科與蒲亭召開高峰會期間，罕見與米舒斯京進行一對一會面。
之後，米舒斯京5月應中國國務院總理李強邀請訪問中國，又獲習近平在北京人民大會堂接見，「再次完全超越中國和俄羅斯之間外交慣例的界線」。
艾斯倫德在分析文中寫道：「為何是米舒斯京受邀，而不是蒲亭？這恐怕讓俄羅斯領導人開心不起來。」
艾斯倫德舉例，接下來幾場俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）的開會，米舒斯京都缺席，證明蒲亭不悅，因為總理是這類會議的常任成員。
美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的分析師韋恩（Ali Wyne）告訴財經內幕，鑑於蒲亭有健康問題傳聞及權力可能遭遇挑戰，中國著手準備「應變計畫」是合理的。
他表示：「考量到蒲亭不斷有健康問題傳聞，以及烏克蘭若擊敗俄羅斯可能削弱蒲亭統治權力，包括美國與中國在內，許多國家很可能都正在設想後蒲亭時代的各種可能性，並評估這些可能性各自對俄羅斯內政和外交政策會有的影響。」（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1120609
更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。