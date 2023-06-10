超持久梅雨逼近！連9天「全台濕透」防淹水：大雨下到快發霉
今（10）日梅雨季第5波鋒面接近，台灣各地天氣越來越不穩定，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，下週「滯留鋒面」在台灣上空徘徊，各地需慎防「劇烈天氣」及大規模降雨致災，未來一週僅下週四（6月15日）有些許空擋，民眾務必特別留意最新天氣資訊，做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至下週一（6月12日），梅雨季」第5波鋒面在北部海面，搭配西南風輸送的水氣，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍會擴大、雨勢增強。要注意小範圍「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，民眾請留意中央氣象局的大雨特報。
吳德榮提醒，下週二至下週三（6月13日至6月14日），「滯留鋒」南移經台灣上空，有「西南氣流」配合，要慎防「劇烈天氣」及大規模降雨致災。下週四「滯留鋒」南移至巴士海峽，降雨相對減緩、為短暫空檔，下週五至週日（6月16日至6月18日）「滯留鋒」再北返經台灣上空至北部海面，恢復「梅雨旺盛期」的型態。
吳德榮強調，鋒面這樣南北徘徊的特性，就是典型「梅雨滯留鋒」的樣貌，民眾一定要續防「劇烈天氣」及連日的大量降雨。今日天氣部分，吳德榮說明，今日各地白天仍偏熱、下雨時則稍轉涼，各地區平地氣溫分別是北部攝氏23至31度，中部攝氏23至34度，南部攝氏24至35度，東部攝氏23至34度。