預計7月初開始！設施即將完工 蒲亭：準備好在白俄部署戰術核武
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日表示，俄羅斯將在7月7日至8日準備好特殊儲存設施，並開始在白俄羅斯部署戰術核武，這也將是自蘇聯解體以來，莫斯科首次將此類彈頭轉移到境外。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，蒲亭和白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），9日在俄羅斯索契的元首度假屋Bocharov Ruchei舉行會晤，2人在用餐時討論了核武議題，蒲亭聲稱「一切都在按計劃進行」，相關設施的籌備工作將於7月7日至8日結束，屆時就會立即著手武器部署，而盧卡申科則對此表達感謝。
蒲亭並指控，美國及其西方盟友正在向烏克蘭輸送武器，形容這是一場不斷擴大的「代理人戰爭」（proxy war），目的是讓俄羅斯屈服，強調俄羅斯會為自身的生存而戰，不會退縮。
蒲亭的核武行動引起歐美國家密切關注，目前尚不清楚俄羅斯的核彈頭，具體會存放在白俄羅斯的哪個地點，不過美國迄今仍聲稱，還未看到俄羅斯準備動用核武的跡象。
自從蘇聯於1990年前後解體，美國便設法將前蘇聯部署在白俄、烏克蘭、哈薩克等地的核武撤除、歸還給俄羅斯，現在隨著白俄境內將再度出現俄國的核武，令人不僅想起冷戰時期。
此外，如果這些武器是從白俄首都明斯克郊外的空軍基地發射，射程可能會覆蓋整個東歐，包括許多北約（NATO）成員國，以及德國柏林、甚至瑞典斯德哥爾摩。