加強軍事合作！白宮：俄從伊朗接收數百架無人機　還計劃境內生產

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在俄羅斯實現於境內生產伊朗無人機的目標之前，主要是通過裡海、從伊朗的阿米爾阿巴德，將這些無人機運往俄羅斯的馬哈奇卡拉，然後被俄軍用於對烏克蘭的戰爭。
據悉，俄羅斯購買的伊朗無人機，主要是「見證者-136」（Shahed-136），俄國同時還向伊朗提供許多防務項目，包括導彈、電子產品等等，今年稍早伊朗還敲定了俄羅斯「蘇-35」（Su-35）戰鬥機的採購案，雙方正積極發展「全面防務合作夥伴關係」。
報導引述烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）的說法，坦言這些無人機不容易對付，除了烏克蘭防空資源有限，還因為伊朗無人機速度慢、飛行高度低，能很好的從雷達上隱藏位置，而莫斯科又是從不同方向，朝烏克蘭各地發送無人機，但烏克蘭的防空系統目前都聚焦在保護大型城鎮以及關鍵基礎設施。
雖然美國試圖先向世界發出警告，以打亂無人機的生產及供應鏈，但中東研究所伊朗項目主任瓦坦卡（Alex Vatanka）並不認為西方施加的政治壓力，真的能迫使伊朗領導人，重新考慮與莫斯科的軍事合作：「德黑蘭基本上已經決定把錢押在俄羅斯了...透過今天在烏克蘭支持俄，伊朗希望將來與美國發生衝突時，莫斯科也會支持伊朗。」
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