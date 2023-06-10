朱學恒強吻鍾沛君！郭鬼鬼揭「私下真面目」：要去現場揍他了
政治評論家朱學恒被台北市議員鍾沛君爆出，在去年飯局上強吻她2次，對此朱學恒承認並道歉，事實持續延燒，網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼先前也參加過朱學恒網路節目，昨（9）日她在臉書上透露朱學恒私下一面，「我都準備好要去現場揍他了」。
記者薛羽彤/綜合報導
郭鬼鬼昨日在臉書上談到朱學恒性騷鍾沛君一事，新聞爆發當下，她表示自己收到很多訊息關心，「你去朱學恒節目有沒有被怎麼樣？」看到新聞時自己感到非常驚訝，她透露朱學恒私底下對她很有禮貌，「上節目時會請人準備好喝的珍珠奶茶，甚至禮貌過頭不敢靠近跟直視我，讓我覺得我有一層無形的防護罩」。
即便如此，郭鬼鬼仍嚴厲譴責性騷擾行為，她原定26號要去朱學恒的節目，因爆發出性騷風波朱學恒工作皆停擺，她也收到取消通知，氣憤表示「我都準備好要去現場揍他了」。郭鬼鬼藉此呼籲大家「類似的社會事件，充斥在各個角落需要你我關心重視」。貼文一出後，引起網友關心，紛紛回覆，「這麼兇誰敢性騷妳」、「可惜沒福氣看到妳揍他」、「應該說他自己節目上不會喝酒，某些男生喝酒豬哥本性控制不住」、「應該是你穿得不夠藍，親藍就只親藍啊」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110