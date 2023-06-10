國際拳手來台求愛！遭拒惱羞轟炸謾罵 涉犯跟騷法判拘役
一名前國際職業拳擊手，難忘多年前的舊愛女友，今年3月間，來台前往苗栗前女友老家求復合，但因前女友曾遭男方暴力相向，於是透過哥哥出面，表示無復合意願，但男方卻不甘心，不但持續騷擾、打探行蹤，最後甚至惱羞成怒、謾罵污衊，女方擔心家人及自身安全，因此報警處理，案經苗栗地院審理，依跟蹤騷擾罪將其判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
記者林盈君／綜合報導
根據判決指出，該拳擊手多年前曾與女方交往，但於2012年分手後即無聯絡。今年3月間，男子突然來台、前往苗栗女方老家，希望可以跟前女友復合，但女方過去曾遭受言語及暴力對待，因此請哥哥出面拒絕，女方哥哥並留下自己的電話號碼，要求男方有事找他即可，勿騷擾妹妹。
未料男子不但發簡訊密集轟炸，堅持要跟女方見面，稱對過去感到後悔，並希望可以復合，聲稱這是「神的旨意」。而男子遭拒絕之後，開始惱羞成怒，不斷發送謾罵簡訊，更到處打探行蹤等，讓女方及家人不堪其擾，又擔心自身安危，決定報警處理。
案經法院審理，法官認為男子行徑已違反女方意願，更造成其心生恐懼，因此依《跟蹤騷擾防制法》第十八條第一項之跟蹤騷擾罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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