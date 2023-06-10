經濟差、失業率高　中國年輕人勤跑寺廟燒香

中國在新冠疫情封控近3年後終於重新開放，並沒有迎來爆炸性的經濟增長，反而停滯不前，青年失業率頗高。面對惡化的經濟前景，年輕人紛紛湧入佛寺、道觀等宗教場所，祈求上天保佑他們能找到工作、保住飯碗或一夜致富。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，本週公布的數據顯示，隨著全球需求減弱，中國5月份出口同比下降7.5%，遠超預期，青年失業率創歷史新高。而自今年3月以來，「不上學，不工作，只燒香」等字句就成為社群媒體上的熱門標籤，指的是中國年輕人藉由上寺廟祈福，用以逃避壓力的一種現象，儘管共產黨講求的是無神論。
中國知名旅遊網站的數據顯示，今年的寺廟參觀人數比1年前激增4倍多，其中大約有一半是20多歲、30多歲的人。南京證券分析師楊燕認為，在學業、工作、婚姻和人際關係的壓力下，越來越多的年輕人開始轉向傳統文化，比如寺廟祈禱和祝福，也推動了宗教旅遊的繁榮，特別年輕人又很喜歡在社交平台上分享自己的生活。
除了事業成功，祈求者也會希望神明保佑自己中大獎，中國財政部5月底公布的數據顯示，4月的彩券銷售額達到503.3億元人民幣，同比增長62%，也是10年來最高的4月銷售額。
分析指出，經濟前景不明，讓許多中國民眾傾向於透過宗教或其他活動尋求慰藉，例如買彩券、養寵物、參加音樂會、看動漫等等。