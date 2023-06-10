俄國男在紅海被鯊魚咬死！襲擊事件不只一樁 專家籲深入調查
23歲的俄羅斯男子波波夫（Vladimir Popov），近日與父親在埃及紅海沿岸的渡假勝地遊玩，卻在眾目睽睽下遭鯊魚攻擊，最後命喪黃泉，嚇壞在場所有人。有外媒整理數據資料後發現，自1970年代開始，紅海發生過16起鯊魚襲擊人類的事件，沙姆沙伊赫（Sharm-El-Sheikh）和男子遇襲的賀加達（Hurghada）則是熱點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，男子遇襲身亡後，犯案的鯊魚被捕捉並亂棒打死，然而，科學與自然學界更關心的是，該海域的生態環境，是否存在某種不為人知的問題，導致襲擊事件發生。去年至今，賀加達附近就發生3起鯊魚攻擊人類致死案，包括本次的受害者波波夫。
波波夫的父親在痛失愛子後表示，雖然看到兒子求助，但當時的情況根本來不及反應，一切都發生在20秒內，對於一個滿是遊客，有許多郵輪、遊艇的觀光海岸會出這種事感到不可思議。他將火化兒子的遺體，把骨灰送回祖國俄羅斯。
埃及政府證實，犯案的鯊魚已被移交至研究機構，以調查牠行為的成因，順便釐清牠是否也與之前幾起事故有關。
美國佛羅里達州的鯊魚研究專家奈勒（Gavin Naylor）表示，紅海和亞喀巴灣（Gulf of Aqaba）的地勢較深且陡峭，這讓通常生活在遠洋的動物（比如鯊魚）更容易靠近海岸。
奈勒聲稱，目前尚不清楚鯊魚襲擊事件的確切原因，但該地區類似物種的行為，似乎比世界上其他地方、同一物種，更具有一種慣性，這在旅遊業盛行的當地也許是一種警訊。