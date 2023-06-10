強打中年／沒有林威助的阪神日！讓球迷想起一首歌

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林威助高校時期，在父親過世後，仍前往日本就讀，他讀的就是九州柳川高校，崇拜的人，身為台灣人，當然也是軟銀的王貞治監督，甲子園球場，是他一輩子最遙遠的距離，因為他在高校三年，卻因為超齡無法參加，因此心中仍有遺憾，「一球擊命」的座右銘，也是林威助球迷最難忘的名言。
進入關西的名門大學近畿大學後，林威助因為受傷，膝蓋也有後遺症，但他仍努力唸完大學，並參加日職選秀，並在2002年日本職棒選秀會以第七順位被指名進入阪神虎，在阪神一開始，他主要專心治療膝傷，而之後慢慢以代打展露頭角，取得監督岡田彰布信任，才成為正式先發球員。
林威助撐起「老虎先生」掛布雅之的31號背號，要知道，這個號碼在虎迷心中可是至高無上的存在，當然要穿上它，你的八字要夠重，就好比濱中治來說，他生涯前2年背負起31號球衣，不斷遇到傷勢影響，之後他改穿5號球衣，才慢慢脫離這樣的狀況。
但能穿上31號虎隊球衣的，在阪神虎隊都不是肉腳，不管是「代打之神」廣澤克實，還是初代「老虎先生」藤村富美男，穿上這個背號，就是強打者的象徵，從2006年到2013年，林威助扛起阪神虎「老虎先生」的門面，更是不可或缺的存在。
因此中信兄弟在6月10日舉辦「阪神日」，絕對不是臨時起意，而是早就規劃好，要在這一天，再度榮耀林威助海外顧問，可惜，林威助卻在這一天缺席。
這天中信兄弟選用的球衣，剛好就是16年前，阪神交流賽所出的球衣樣式，對於資深的威助粉絲來說，心中更是難過，現場還有扭蛋、御守等限定商品，對於林威助來說，心情五味雜陳，但「出錢的最大」，球迷、球員、就算你是海外顧問，也沒辦法。
不過，強打中年想起「董事長樂團」的一首經典歌曲，這首歌是這樣唱的，「逐工有人底冤家，這是今嘛的社會，逐工有人底怨差，生活總是嘛愛過，你講莫法度改變，只有惦惦抵咧做，賺到大錢離開這片土地，你甘攏袂歹勢，攏袂歹勢，袂歹勢，XXX你攏袂歹勢 攏袂歹勢，袂歹勢，XXX你攏袂歹勢」。