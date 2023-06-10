避免再傳幼兒園憾事 新北議員籲幼教單位監視器全納入監管雲
針對近日來幼教、托育機構兒虐事件不斷，新北市議員黃淑君、李宇翔今（10）日呼籲，新北市幼教單位監視器應全面納入監管雲，避免每每憾事發生，都因「監視器壞掉」、「沒有畫面」讓偵查陷入困難，新北市府應徹底檢討，別讓不肖業者規避責任。
記者吳嘉億／新北報導
黃淑君表示，新北市監管雲目前僅有公托130間納入管理，但是尚有私立托嬰中心（含準公共化）230家、公立幼兒園285園、非營利幼兒園33園、準公共化幼稚園222園、私立幼兒園590園，總共可收容近10萬名孩童，卻沒有納入監管雲管理。
黃淑君強調，新北市監管雲從110年開始設立，可「隨時確保錄影」及「異地保存」，但沒有納入監管雲保護傘的這10萬名孩童，也需要受到保護；5月議會總質詢曾拋出此想法，但新北市長侯友宜不願承諾，如今憾事不斷傳出，凸顯這樣做的重要性，要求新北市政府應將公私托嬰托育機構納入監管雲，確保孩童的權益。
李宇翔指出，近來新北幼教、托育機構近乎失控，虐童、餵藥等情事樣樣都來，市府又無法於第一時間為受害家長提供協助，為了保障孩童權益，推動新北幼教單位全面納入監管雲非常必要。
李宇翔重申，每個孩子都是父母的心頭肉，監管雲的建置除可使父母更安心，也能起到「有備無患」的效果，避免發生爭議時，再有監視器設備損壞等問題。