新北爆幼兒遭餵食「巴比妥」　陳其邁：今日進行聯合稽查

避免再傳幼兒園憾事　新北議員籲幼教單位監視器全納入監管雲

▲新北議員黃淑君、李宇翔再呼籲新北市府應將幼教單位監視器全納入監管雲。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲新北議員黃淑君、李宇翔再呼籲新北市府應將幼教單位監視器全納入監管雲。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

針對近日來幼教、托育機構兒虐事件不斷，新北市議員黃淑君、李宇翔今（10）日呼籲，新北市幼教單位監視器應全面納入監管雲，避免每每憾事發生，都因「監視器壞掉」、「沒有畫面」讓偵查陷入困難，新北市府應徹底檢討，別讓不肖業者規避責任。

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黃淑君表示，新北市監管雲目前僅有公托130間納入管理，但是尚有私立托嬰中心（含準公共化）230家、公立幼兒園285園、非營利幼兒園33園、準公共化幼稚園222園、私立幼兒園590園，總共可收容近10萬名孩童，卻沒有納入監管雲管理。

黃淑君強調，新北市監管雲從110年開始設立，可「隨時確保錄影」及「異地保存」，但沒有納入監管雲保護傘的這10萬名孩童，也需要受到保護；5月議會總質詢曾拋出此想法，但新北市長侯友宜不願承諾，如今憾事不斷傳出，凸顯這樣做的重要性，要求新北市政府應將公私托嬰托育機構納入監管雲，確保孩童的權益。

▲新北市議員黃淑君要求新北府應將公私托嬰托育機構全數納入監管雲，確保孩童的權益。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲新北市議員黃淑君要求新北府應將公私托嬰托育機構全數納入監管雲，確保孩童的權益。（圖 ／記者吳嘉億攝）
李宇翔指出，近來新北幼教、托育機構近乎失控，虐童、餵藥等情事樣樣都來，市府又無法於第一時間為受害家長提供協助，為了保障孩童權益，推動新北幼教單位全面納入監管雲非常必要。

▲新北市議員李宇翔指出為保障孩童權益，推動新北幼教單位全面納入監管雲非常必要。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲新北市議員李宇翔指出為保障孩童權益，推動新北幼教單位全面納入監管雲非常必要。（圖 ／記者吳嘉億攝）
李宇翔重申，每個孩子都是父母的心頭肉，監管雲的建置除可使父母更安心，也能起到「有備無患」的效果，避免發生爭議時，再有監視器設備損壞等問題。

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