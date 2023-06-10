午後雷陣雨很煩？下週起「梅雨狂轟整天」更絕望 端午節後才轉晴
台灣過去幾天的熱力對流發展相當旺盛，許多地方都出現較大雨勢，降雨甚至會延續到晚間，不過令人更絕望的「梅雨」馬上就要接力登場，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，下週西南季風較強，並往台灣方向延伸過來，配合鋒面重整建立，整體環境呈現典型的梅雨鋒面（滯留鋒面）型態，各地可能出現大雨或豪雨等級的雨量，端午節（6月22日）過後可能才會回歸穩定。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇表示，下週一（6月12日）西南季風逐漸增強，各地降雨漸趨明顯，下週二、週三（6月13日至6月14日），因為鋒面上有低壓發展通過台灣，出現豪大雨的條件又會更好，下週四（6月15日）鋒面往南到巴士海峽，整體降雨較為緩和，不過很下週五、下週六（6月16至6月17日），鋒面又會再度北抬，各地又會有出現豪大雨的可能性，
吳聖宇接著說，8天後的週日（6月18日）鋒面北抬到東海，但受到鋒前「西南風」環境的影響，一直到下下週（6月19日）之後，仍會有好幾天較不穩定的天氣，真正要比較穩定下來有可能要一直等到端午節過後，太平洋高壓增強、鋒面更往北遠離，才有機會恢復到夏季型的天氣型態。
今明週末假期（6月10日至6月11日）則是北邊的鋒面系統靠近台灣北部海面，白天對流發展旺盛，中央山脈、雪山山脈沿線以及東半部地區外出要記得攜帶雨具，這兩天除了降雨以外，溫度跟濕度都比較偏高，高溫普遍都還是有攝氏31至33度以上，人體的感覺並不舒適，多穿著寬鬆透氣的衣物比較好，戶外活動要記得多補充水分預防中暑的可能性。
吳聖宇總結，未來1至2週，台灣的天氣都不太理想，可說是今年梅雨季中「天氣最糟糕」的一段時間，提醒民眾要特別注意，並且做好準備，預防豪大雨或是短時強降雨可能造成的影響。