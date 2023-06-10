劉亞仁遭爆涉毒「至少染7項藥物」！韓媒：已直接移交檢方
36歲南韓影帝劉亞仁遭爆多次使用5項毒品，包含異丙酚（牛奶針）、K他命、大麻、古柯鹼、安眠藥唑吡坦，昨（9）日再度被驗出體內還有另外兩項鎮定劑，目前一共累計7項毒品罪嫌，消息曝光後，所有網友們也對於劉亞仁一開始的否認行為大感失望。
記者詹鎰睿/綜合報導
綜合韓媒報導，劉亞仁體內被驗出另外兩款新的鎮定劑，咪達唑侖（Midazolam）及阿普唑侖（Xanax），一般均拿來作為麻醉以及治療恐慌症用途，目前警方已經取得更多劉亞仁的醫療紀錄，未來將對劉亞仁追加調查。
不過，南韓警方認為劉亞仁並沒有逃逸嫌疑，因此案件會以「不拘留」的方式移交檢方。據悉，劉亞仁上個月16日現身警局接受調查後，就對媒體們強調「我會誠實接受調查！」、「該說的都說了！」而當時警方則透露劉亞仁僅坦承吸食大麻，其他毒品一概不認。
結果劉亞仁最終不僅改口承認罪嫌，還被踢爆謊報住址，企圖隱藏吸毒證據，被上銬移送收押所，被警方視為吸毒慣犯處理，也讓大批網友感到非常失望，劉亞仁則受訪駁斥：「我很後悔。關於銷毀證據的說法，完全不是事實。」
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