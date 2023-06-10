到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

台中女四肢瘀青亡！疑慘遭「驅魔」虐打　4女信徒今移送

▲台中35歲游姓女子，離奇猝死陳屍租屋處，且身體及四肢有多處瘀傷，警方因此介入調查，警方於本月9日，拘提2名女室友、以及另外2名女信徒到案，10日上午將4人移送，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲台中35歲游姓女子，離奇猝死陳屍租屋處，且身體及四肢有多處瘀傷，警方因此介入調查，警方於本月9日，拘提2名女室友、以及另外2名女信徒到案，10日上午將4人移送，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者林盈君／綜合報導

本月5日，台中市大里區一名35歲的游姓女子，離奇猝死陳屍租屋處，且身體及四肢有多處瘀傷，警方因此介入調查，發現與游女同住的2名女室友，皆為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，且游女陳屍屋內，2名女室友卻詭異落跑，讓警方質疑案情不單純，懷疑係遭「驅魔」毆打致死，而過去「中華白陽四貴靈寶聖道會」就曾發生過生以「驅魔」名義，虐毆信徒致死案件，因此警方於本月9日，拘提2名女室友、以及另外2名女信徒到案，10日上午將4人移送，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，游女離奇陳屍租屋處，身體與四肢都有明顯瘀傷，且租屋處擺放了許多宗教書籍、勸世字畫，宗教團體外出聯誼活動等物品，陳屍位置還放了一把把矽膠軟質拍痧棒。經警方深入追查，發現游女與同住2室友，皆是「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，且該宗教多年前就發生過「驅魔」致死案，宗教創辦人林欣月遭起訴。

由於游女身上詭異的瘀傷，手法與多年前「驅魔」致死案相似，因此警方不排除又是一起「驅魔」虐毆信徒致死案件，隨即拘提游女的2名女室友，以及疑似涉嫌動手的2名女信徒到案，10日上午，將4人移送地檢署偵辦，並深入釐清是否有無其他共犯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

汽車詭異逆向！蘆洲警攔查抓到泥醉男　酒測值達0.8毫克

國際拳手來台求愛！遭拒惱羞轟炸謾罵　涉犯跟騷法判拘役

又見行人地獄！台中長髮女無人禮讓　走斑馬線遭機車撞飛

永和超商浩克！醉男咆哮飆三字經　動手襲警遭壓制逮捕　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀