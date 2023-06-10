台中女四肢瘀青亡！疑慘遭「驅魔」虐打 4女信徒今移送
本月5日，台中市大里區一名35歲的游姓女子，離奇猝死陳屍租屋處，且身體及四肢有多處瘀傷，警方因此介入調查，發現與游女同住的2名女室友，皆為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，且游女陳屍屋內，2名女室友卻詭異落跑，讓警方質疑案情不單純，懷疑係遭「驅魔」毆打致死，而過去「中華白陽四貴靈寶聖道會」就曾發生過生以「驅魔」名義，虐毆信徒致死案件，因此警方於本月9日，拘提2名女室友、以及另外2名女信徒到案，10日上午將4人移送，全案朝殺人、傷害致死罪偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，游女離奇陳屍租屋處，身體與四肢都有明顯瘀傷，且租屋處擺放了許多宗教書籍、勸世字畫，宗教團體外出聯誼活動等物品，陳屍位置還放了一把把矽膠軟質拍痧棒。經警方深入追查，發現游女與同住2室友，皆是「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，且該宗教多年前就發生過「驅魔」致死案，宗教創辦人林欣月遭起訴。
由於游女身上詭異的瘀傷，手法與多年前「驅魔」致死案相似，因此警方不排除又是一起「驅魔」虐毆信徒致死案件，隨即拘提游女的2名女室友，以及疑似涉嫌動手的2名女信徒到案，10日上午，將4人移送地檢署偵辦，並深入釐清是否有無其他共犯。
※【NOWnews 今日新聞
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