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一片歌手爆紅卻不唱了！「音樂才子」消失歌壇　退居幕後拚生子

▲「音樂才子」嚴爵的歌曲受到市場歡迎，卻選擇退居幕後不再唱歌。（圖 ／嚴爵IG）
▲「音樂才子」嚴爵的歌曲受到市場歡迎，卻選擇退居幕後不再唱歌。（圖 ／嚴爵IG）

記者薛羽彤/綜合報導

「音樂才子」嚴爵2010年發行首張專輯，包辦作曲、作詞、編曲、製作等，2013年在小巨蛋開演唱會，成為當時小巨蛋開個唱中最年輕的歌手。2017年他與相信音樂不再續約，退居幕後成立公司「鮪魚肚影音」，培養新生代藝人。2021年他與圈外人Jessie結婚，夫妻倆目前努力求子中。

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▲嚴爵退居幕後。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵選擇退居幕後。（圖 ／嚴爵IG）
嚴爵唱過〈暫時的男朋友〉、〈好的事情〉、〈吾在場證明〉等膾炙人口的歌曲，在相信音樂發行了7張專輯後，便不再續約，2020年發行一張純樂器的演奏專輯，似乎在對歌迷表達「好久不見」。嚴爵的專輯詞曲幾乎都自己創作，他也曾寫歌給張惠妹、丁噹、家家等人，近年他成立公司「鮪魚肚影音」，旗下藝人有李翊君與檢場愛女王敏淳，和陳華等人。

▲嚴爵與老婆Jessie目標要生4個孩子。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵（左）與老婆Jessie目標要生4個孩子。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵出道時模樣帥氣。（圖 ／嚴爵IG）
▲▼嚴爵出道時模樣帥氣。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵出道時模樣帥氣。（圖 ／嚴爵IG）
 
嚴爵2021年透露自己與圈外人Jessie結婚，Jessie今年2月帶旗下歌手出席記者會，宣告嚴爵「不會再復出」，著重於幕後工作，偶爾還是會接尾牙活動，Jessie表示兩人目標是生4個孩子，目前正在積極努力拚「做人」。今年4月，嚴爵藉由35歲生日時宣布，將進軍德州撲克產業，「35歲的鮪魚肚大叔，正式出發」，他常在臉書上分享賽事成績，還有去不同的國家比賽的點滴，他坦言，希望藉此能夠激起大家，生命中那份屬於自己的浪漫，找到興趣，並繼續燃燒自己。

▲嚴爵老婆宣告他不會再復出。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵老婆宣告他不會再復出。（圖 ／嚴爵IG）

 

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