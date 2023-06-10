尚恩曼德斯才穿情侶裝放閃！復合卡蜜拉6周又分手 爆是一時衝動
24歲的加拿大鮮肉創作歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）4月時與舊愛卡蜜拉（Camila Cabello）在科切拉音樂節不期而遇，兩人在音樂節上親密互動，後來兩人又遭目擊牽手約會，還穿起牛仔褲情侶裝，非常甜蜜，原以為兩人復合了，沒想到近來傳出這對金童玉女僅僅復合了6周，再度告吹。
記者吳雨婕/綜合報導
據《太陽報》報導，6周前尚恩曼德斯與卡蜜拉低調復合，沒想到卻在近日二度分手，且這次分開「是永遠的」，有知情人士透露，尚恩與卡蜜拉間有許多過去，他們重逢後再次交往，「但這只是一時衝動，他們現在已經結束了。他們意識到再試一次可能是個錯誤，畢竟他們第一次分手是有原因的，事實上，他們都知道彼此不適合交往，現在他們只想繼續往前走。」
尚恩曼德斯、卡蜜拉在上個月底時，還被目擊到穿著情侶裝，手牽著手一起去買咖啡，引起關注，縱使雙方都尚未承認復合，但許多粉絲看到後都敲碗這對金童玉女能夠再一次交往，可惜兩人確實再度交往，卻也再度走上分手，令雙方粉絲扼腕。
事實上，尚恩曼德斯與卡蜜拉第一次分手是在2021年，分手後男方曾經被爆出與大27歲的按摩師過從甚密，之後還傳出與甜美女星莎賓娜（Sabrina Carpenter）交往，不過對於跟莎賓娜的緋聞，在尚恩曼德斯鄭重澄清後煙消雲散。至於卡蜜拉則是曾與交友平台「Lox Club」的CEO Austin Kevitch（奧斯汀凱維奇）交往，不過戀情不到一年就結束，而這次尚恩曼德斯與卡蜜拉的短暫復合，僅僅維持了6周。