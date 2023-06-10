到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

你住哪裡講出來！飯店燒烤吃到飽「對中6區」77折爽吃：只到月底

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳6月16日至6月30日每周五晚餐時段推出「地中海音韻燒烤之夜」，BBQ燒烤與調酒、啤酒無限供應。（圖／台北六福萬怡酒店提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳6月16日至6月30日每周五晚餐時段推出「地中海音韻燒烤之夜」，BBQ燒烤與調酒、啤酒無限供應。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

能大口吃肉、嗑海鮮、再來杯冰飲最是爽快。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，限定於6月16日至6月30日每周五晚餐時段推出「地中海音韻燒烤之夜」，享用「地中海」主題菜色之外，戶外區更有BBQ燒烤餐點，另加調酒、啤酒皆無限暢飲，部分地區民眾出示證件享85折，用餐日前5天預訂再加碼免1成服務費，等於最後有近77折優惠。另外，台北寒舍艾美酒店「探索廚房」與台北喜來登大飯店館內自助餐廳「十二廚」，皆於6月主打海鮮菜色，有澎湖直送海鮮，還有霸氣的松葉蟹海鮮桶無限供應，菜色升級不加價。 

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「地中海音韻燒烤之夜」將由五星主廚精準掌控炭火熱度，包含孜然風味炭烤牛肉與羊肉、鹽烤鮮甜白蝦跟甜椒燒烤章魚腳、義式百里香烤雞、炭烤季節時蔬等豐盛美食，民眾也可同時享用餐廳內場駐唱歌手演奏，此外本活動更與金車柏克金合作，可啜飲到期間限定「夏日5曲」啤酒。

「地中海音韻燒烤之夜」於6月16日至6月30日每周五晚餐時段推出，成人收費1880+10%元，若身分為基隆市、南港、汐止、內湖、信義、松山區民眾，出示證件享85折，用餐日前5天預訂再加碼免1成服務費，等於最後有近77折優惠。。

▲「地中海音韻燒烤之夜」將由五星主廚精準掌控炭火熱度，菜色包含孜然風味炭烤牛肉與羊肉、鹽烤鮮甜白蝦等。（圖／台北六福萬怡酒店提供）
▲「地中海音韻燒烤之夜」將由五星主廚精準掌控炭火熱度，菜色包含孜然風味炭烤牛肉與羊肉、鹽烤鮮甜白蝦等。（圖／台北六福萬怡酒店提供）
此外，敘日全日餐廳6月更有「暢享海味爽嗑松葉蟹」活動，不分平假日，凡午餐或晚餐至敘日用餐，每一位成人均加贈市值約880元的「西班牙風味炭烤松葉蟹」一份。

另外也有兩家飯店同時推出暢饗松葉蟹海鮮桶活動。台北寒舍艾美酒店「探索廚房」即日推出「炎夏盛宴」活動，主打澎湖海鮮菜色，並特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」，裡面有松葉蟹腳、鮮蝦、淡菜與蟹腳等豪邁海鮮，另外包含中東串燒、巴西燒烤，以及繽紛的芒果季甜品，都能暢快享用。餐價每位成人平日午晚餐1690 +10%元、假日午晚餐1890 +10%元。

▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的「炎夏盛宴」活動，主打澎湖直送的海鮮料理，另外還有霸氣的松葉蟹海鮮桶等。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）
▲台北寒舍艾美酒店「探索廚房」的「炎夏盛宴」活動，主打澎湖直送的海鮮料理，另外還有霸氣的松葉蟹海鮮桶等。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）
台北喜來登「十二廚」平日周一至周四晚餐餐期推出「仲夏海鮮季」，菜色升級不加價，每人1490+10％元。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，尤強打「松葉蟹海鮮桶」，包含北海道「三大蟹」之一的頂級松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶。6月加碼推出優惠，平日周一至周五午餐、下午茶，四人同行享一位免費。

▲台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，除原先熱門品項外，更推出多達5款全新海鮮季料理，尤同樣強打「松葉蟹海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，除原先熱門品項外，更推出多達5款全新海鮮季料理，尤同樣強打「松葉蟹海鮮桶」。（圖／台北喜來登提供）
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