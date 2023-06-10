NBA總冠軍賽／老八傳奇將落幕？熱火1:3落後 史上只有一隊曾逆轉
邁阿密熱火今（10）日在2022-23賽季NBA總冠軍賽第4戰，以95:108不敵丹佛金塊，球隊目前陷入1:3的絕境當中，過去聯盟歷史上僅有1隊能夠完成逆轉，他們要翻盤的難度相當高。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽金塊主控Jamal Murray被對方重兵看守，僅有15分進帳，明星中鋒Nikola Jokic在末節也受限犯規麻煩，全場得到23分12籃板4助攻，雙星得分表現不若上一場。不過金塊角色球員挺身而出，Aaron Gordon得到27分6籃板6助攻，Bruce Brown也替補攻下21分。
熱火方面，Jimmy Butler得到25分7籃板7助攻，可全場僅17次出手；Bam Adebayo攻下21分11籃板3助攻，但也發生了多達8次失誤。Kyle Lowry攻下13分7助攻，Duncan Robinson拿到12分，球隊丟掉關鍵的一場比賽。
目前熱火處於系列賽1:3落後，過去在NBA總冠軍賽史上僅有一支球隊在這種情形下逆轉奪冠，那是發生在2016年，由LeBron James率領的克里夫蘭騎士逆轉了當季73勝的金州勇士。
不過無論結果如何，這支熱火以現有陣容，一路從東區第8種子在前三輪連斬公鹿、尼克和塞爾提克，締造史上最驚人的「老八傳奇」，表現也已經讓所有人肅然起敬。