類股健康輪動、台股週線連4紅　AI與半導體族群持續受惠

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本週台股呈現健康輪動，之前漲勢超前的半導體族群維持上漲格局，惟漲勢放緩，轉而由傳產、金融類股接棒續揚，上週金融、傳產指數分別上漲1.75%、1.24%，其中傳產指數中的造紙、觀光類股勁揚6.84%、5.72%；另外，原本由權值股領漲的局面也出現輪動，本週OTC指數漲幅1.91%勝過加權指數的1.07%。
孫傳恕指出，目前台股技術面呈現多頭格局，但因為市場預期美國下半年景氣陷入成長停滯機率上升，並同步預期年底降息，且部分產業的庫存調整時間較預期長，甚至第二季PMI（採購經理人指數）呈現走軟，全球製造業復甦仍待時間去化庫存，而中國的復甦狀況亦較外界預估的緩慢，因此6月份不排除指數出現高檔震盪走勢。
孫傳恕分析，台股目前的本益比已回升至18.8倍，且今年來漲幅高達19.44%，在主要指數中僅次於費城半導體指數38.79%、那斯達克指數26.48%、OTC指數23.28%與日經225指數的21.26%漲幅，漲幅名列前茅，但因為現階段基本面仍未出現明顯改善，考量估值可能有暫時偏高疑慮，仍須留意後市可能出現漲多回檔。
不過，孫傳恕認為，市場都在期待下半年有望見到產業落底後復甦，搭配科技新品上市，以及這波AI的熱潮持續，市場對於AI將引發全球第四次工業革命興起樂觀看待，台股中相關題材如伺服器新規格相關供應鏈、關鍵零組件如散熱等、半導體等仍將持續受惠；至於傳產部分，內需觀光題材預料亦能搭著疫後復甦持續，包括境外旅客來台狀況優於預期、即將進入暑假旺季、未來陸客開放來台等題材持續發酵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。